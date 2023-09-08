Нидерланды (до 21 года) сыграет на своем поле с Молдавией (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 19:30 мск. Нидерланды (до 21 года) — Молдавия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды (до 21 года)

Эта команда является одним из фаворитов своей группы. Нидерланды (до 21 года) имеют прекрасный подбор исполнителей во всех линиях.

И уж точно амбиции голландцев никуда не делись. «Оранжевые» явно намерены выиграть свою группу, соперники по которой не выглядят непроходимыми.

Коэффициенты матча Нидерланды U21 — Молдавия U21 1X2Новым игрокам 1.0215.0030.00Бонус$9500

В предыдущем своем поединке команда не порадовала результатом. Нидерланды (до 21 года) не смогли справиться с грузинскими одногодками (1:1).

Все прогнозы на футбол

Правда, до того голландцы дали бой сильным португальцам. Та встреча завершилась боевой ничьей (1:1).

Нидерланды (до 21 года) мотивированы выдать успешный старт. Да и соперник явно не выглядит особой преградой для достижения цели.

Молдавия (до 21 года)

Эта команда на молодежном уровне смотрится симпатично. Юное поколение молдаван способно приятно удивить.

Вот только проблем в игре команды еще громадье. Даже в контрольных матчах молодые молдаване выглядели не столь монолитно.

Свой последний поединок команда провела удачно. Молдавия (до 21 года) в стартовом матче квалификации переиграла гибралтарцев (3:1).

А вот до того молдаване в контрольной встрече разгромно уступили австрийским сверстникам. Соперник отправил в ворота Молдавии (до 21 года) четыре безответных мяча.

И уж точно Молдавия (до 21 года) постарается оказать достойное сопротивление голландцам. Правда, последний раз такое удавалось еще 20 лет назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Нидерландов (до 21 года) предлагают — 1.02.

На викторию Молдавии (до 21 года) дают — 55.00, ничья оценена — в 14.00.

Голландцы смотрятся явно мощнее соперника, однако могут позволить себе некоторую расслабленность .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.62. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 2.71.