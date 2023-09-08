Нидерланды (до 21 года)
Эта команда является одним из фаворитов своей группы. Нидерланды (до 21 года) имеют прекрасный подбор исполнителей во всех линиях.
И уж точно амбиции голландцев никуда не делись. «Оранжевые» явно намерены выиграть свою группу, соперники по которой не выглядят непроходимыми.
Коэффициенты матча Нидерланды U21 — Молдавия U21
В предыдущем своем поединке команда не порадовала результатом. Нидерланды (до 21 года) не смогли справиться с грузинскими одногодками (1:1).
Правда, до того голландцы дали бой сильным португальцам. Та встреча завершилась боевой ничьей (1:1).
Нидерланды (до 21 года) мотивированы выдать успешный старт. Да и соперник явно не выглядит особой преградой для достижения цели.
Молдавия (до 21 года)
Эта команда на молодежном уровне смотрится симпатично. Юное поколение молдаван способно приятно удивить.
Вот только проблем в игре команды еще громадье. Даже в контрольных матчах молодые молдаване выглядели не столь монолитно.
Свой последний поединок команда провела удачно. Молдавия (до 21 года) в стартовом матче квалификации переиграла гибралтарцев (3:1).
А вот до того молдаване в контрольной встрече разгромно уступили австрийским сверстникам. Соперник отправил в ворота Молдавии (до 21 года) четыре безответных мяча.
И уж точно Молдавия (до 21 года) постарается оказать достойное сопротивление голландцам. Правда, последний раз такое удавалось еще 20 лет назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Нидерландов (до 21 года) предлагают — 1.02.
На викторию Молдавии (до 21 года) дают — 55.00, ничья оценена — в 14.00.
Голландцы смотрятся явно мощнее соперника, однако
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.62. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 2.71.