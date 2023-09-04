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    «Интер Майами» проиграет впервые после перехода Месси

    «Лос-Анджелес» — «Интер Майами». Ставка (к. 2.54) и прогноз на чемпионат МЛС 4 сентября 2023 года

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    Лионель Месси
    «Интер Майами» сыграет на выезде против «Лос-Анджелеса» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 04 Сентября 2023 года
    Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 05:00 Интер Майами Интер Майами
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    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции МЛС, набрав в 25-ти матчах 40 очков.

    Уже сейчас понятно, что калифорнийцы почти гарантировали себе участие в плей-офф, при этом пока все равно рано расслабляться.

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Интер Майами

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    В конце августа «Лос-Анджелес» проиграл на выезде «Шарлотт» (1:2), но перед этим была уверенная домашняя победа над «Колорадо Рэпидс» (4:0).

    «Лос-Анджелес» одержал восемь побед и потерпел лишь два поражения в 13-ти матчах на своем поле в рамках МЛС. На этом отрезке команда Стива Черандоло забила 26 мячей, а пропустила — 10.

    «Интер Майами»

    «Интер Майами» тем временем находится на предпоследней, 14-й строчке в таблице Восточной конференции.

    Так себе положение, конечно, но все понимают, что это — временно.

    С тех пор, как в составе команды дебютировал Лионель Месси, она до сих пор не потерпела ни одного поражения. Вряд ли кто-то мог предположить, что эффект от перехода аргентинского гения будет настолько мощным.

    Правда, на днях «Интер» не смог выиграть на своем поле у «Нэшвилла». Матч завершился вничью — 0:0.

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    Но перед этим было девять побед подряд. И на этом отрезке у Месси было хотя бы одно результативное действие в каждом матче.

    Прогноз и ставка

    На «Лос-Анджелес» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Интер Майами» — за 3.50.

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    Ранее у «Лос-Анджелеса» никогда не было проблем в матчах с «Интером», но этот момент теперь не имеет никакого значения. По одной простой причине — раньше у клуба из Флориды не было ни Месси, ни Серджи Бускетса, ни Жорди Альбы.

    При этом нет никаких сомнений, что даже с Месси «Интеру» будет сложно обыграть одну из лучших команд МЛС.

    В данном случае уместно рассмотреть ставки на голы.

    Например, ставка на обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.54.

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    «Лос-Анджелес» — «Интер Майами»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 04.09.2023. Прогнозы на футбол. «Интер Майами» проиграет впервые после перехода Месси
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