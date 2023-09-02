«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 15:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Летом «доностьяррас» смотрятся не столь убедительно. «Реал Сосьедад» выиграл лишь в двух контрольных встречах из пяти.

Вот и первых трех турах нового сезона чемпионата Испании клуб не выиграл. На своем поле он потерял очки с «Жироной» (1:1) и «Сельтой» (1:1), а на выезде — с «Лас-Пальмасом» (0:0).

В прошлом сезоне баски смогли попасть в топ-4, благодаря чему пробились в Лигу чемпионов. Они уступили в таблице лишь «Барселоне», «Реалу» и «Атлетико».

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На сегодня у коллектива ничейная серия в три поединка, но зато в шести последних поединках он не знает поражений при двух победах, так что хозяевам вряд ли грозит поражение.

«Гранада»

Команда прекрасно провела предыдущий сезон. «Гранада» вернулась в Примеру, заняв первое место в Сегунде.

Летом команда провела шесть контрольных поединков. В них «Гранада» добыла пять побед при одном поражении.

А вот стартовые туры команде не удались. После выездного поражения от «Атлетико» (1:3) она уступила дома «Райо Вальекано» (0:2). Зато в третьем матче удалось обыграть «Мальорку» (3:2) дома.

Этот успех прервал серию поражений в три поединка, так что гостям будет сложно набрать очки против столь сильного соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 1,46. Успех «Гранады» оценивается в 7,24, ничья — в 4,64.

В шести последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,03.

Еще один вариант ставки — ничья за 4,64, ведь в трех последних и в четырех из пяти последних матчей «Реал Сосьедада» была зафиксирована ничья.