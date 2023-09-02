ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеГрупповой этап ЛЧ. Халява для «Ман Сити», группа смерти для ПСЖ и повторение исторического финала Чон Чхан Сон5 самых ярких побед «Корейского зомби» Никита Нестеров с Кубком ГагаринаЧитаемый Запад против конкурентного Востока в измененном формате плей-офф. Каким будет новый сезон КХЛ?
  • 00:12
    • «Астон Вилла» вновь разгромила «Хиберниан» и вышла в групповой этап ЛК
  • 22:53
    • «Аякс» и «Олимпиакос» вышли в групповой этап Лиги Европы
  • 22:45
    • Александрова менее чем за час разгромила Цуренко во втором круге US Open
  • 22:12
    • Самсонова и Соболенко пробились в третий круг US Open
    Все новости спорта

    Прервет ли «Реал Сосьедад» ничейный синдром?

    «Реал Сосьедад» — «Гранада». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Примера, 2 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Сосьедад Прогнозы на Гренаду Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Гранада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сосьедад» еще не выигрывал в новом сезоне
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Гранадой» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 15:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 02 Сентября 2023 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 15:00 Гранада Гранада
  • Гранада
    •

    «Реал Сосьедад»

    Летом «доностьяррас» смотрятся не столь убедительно. «Реал Сосьедад» выиграл лишь в двух контрольных встречах из пяти.

    Вот и первых трех турах нового сезона чемпионата Испании клуб не выиграл. На своем поле он потерял очки с «Жироной» (1:1) и «Сельтой» (1:1), а на выезде — с «Лас-Пальмасом» (0:0).

    В прошлом сезоне баски смогли попасть в топ-4, благодаря чему пробились в Лигу чемпионов. Они уступили в таблице лишь «Барселоне», «Реалу» и «Атлетико».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На сегодня у коллектива ничейная серия в три поединка, но зато в шести последних поединках он не знает поражений при двух победах, так что хозяевам вряд ли грозит поражение.

    «Гранада»

    Команда прекрасно провела предыдущий сезон. «Гранада» вернулась в Примеру, заняв первое место в Сегунде.

    Летом команда провела шесть контрольных поединков. В них «Гранада» добыла пять побед при одном поражении.

  • Обратный отсчет. За кем гоняются топ-клубы на «флажке» трансферного окна?
  • Европейские топ-клубы торопятся усилиться в последние дни трансферного окна
  • 30/08/2023

    • А вот стартовые туры команде не удались. После выездного поражения от «Атлетико» (1:3) она уступила дома «Райо Вальекано» (0:2). Зато в третьем матче удалось обыграть «Мальорку» (3:2) дома.

    Этот успех прервал серию поражений в три поединка, так что гостям будет сложно набрать очки против столь сильного соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 1,46. Успех «Гранады» оценивается в 7,24, ничья — в 4,64.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В шести последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,03.

    Еще один вариант ставки — ничья за 4,64, ведь в трех последних и в четырех из пяти последних матчей «Реал Сосьедада» была зафиксирована ничья.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — О`Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Сербия — Италия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Германия — Грузия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Черногория
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:40
    •  2.01
  • Прогноз на матч Испания — Латвия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Словения — Австралия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Греция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  1.90
  • Прогноз на матч Канада — Бразилия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Верес — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ислочь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гойо — Веселы
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дьере — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал Сосьедад» — «Гранада»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Реал Сосьедад» ничейный синдром?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры