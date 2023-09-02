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    Смогут ли «Крылья Советов» и «Факел» забить три мяча на двоих?

    «Крылья Советов» — «Факел». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, РПЛ, 2 сентября 2023 года

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    «Крылья Советов»
    «Крылья Советов» сыграют на своем поле с «Факелом» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 17:30 мск. «Крылья Советов» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Сентября 2023 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 17:30 Факел Факел
  • Воронеж
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    «Крылья Советов»

    Самарская команда достаточно неплохо стартовала в новом сезоне российской Премьер-лиги, однако постепенно стала снижать обороты. В настоящий момент в активе коллектива из Самары 11 очков и четвертая позиция в турнирной таблице. Самарцы только на три пункта отстают от лидирующего «Краснодара» и на два балла — от «Зенита» и «Урала».

    За шесть матчей «сине-белые» смогли добыть три победы, дважды сыграли вничью и один раз проиграли. «Крылья Советов» забили 14 мячей (больше всех вместе с «Зенитом»), а пропустили только девять.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Факел

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    Также подопечные Игоря Осинькина выступают в Кубке России, однако делают это не очень удачно. Команда провела три поединка группового этапа и во всех потерпела поражения. Она проиграла «Балтике», «Зениту» и «Ахмату» и теперь замыкает турнирную таблицу своей группы.

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    В последней игре чемпионата России «Крылья» в родных стенах переиграли «Балтику» (2:1), перед этим на выезде уступили «Рубину» (1:2), а до этого в гостях расписали мировую с «Локомотивом» (1:1).

    «Факел»

    Воронежский коллектив стартовал в новом сезоне очень плохо. «Факелоны» по итогам первых шести туров имеют в своем активе только четыре очка и занимают четырнадцатое место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Они только на один пункт опережают «Балтику» и на два — «Оренбург», которые идут в зоне прямого вылета.

    В текущем сезоне «огнеопасные» смогли добыть только одну победу. Также один раз воронежцы удосужились сыграть вничью, а еще в четырех встречах уходили с поля побежденными. Команда из Воронежа только пять раз поразила ворота соперников, а в свои пропустила целых десять мячей.

    В Кубке России дела у «Факела» идут также не очень хорошо. В трех матчах команда смогла добыть три очка. Она неожиданно переиграла на выезде ЦСКА, но при этом в родных стенах уступила «Сочи» и «Оренбургу». Подопечные Вадима Евсеева идут последними в своем квартете.

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    • В последней игре «Факел» смог на своем поле сыграть вничью с лидирующим «Краснодаром» (0:0), а до этого также в родных стенах сломил сопротивление «Пари НН» (2:0). А до этого была поражение от «Зенита» (0:2) и еще трех команд.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают поставить за 1.80.

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    На викторию «Факела» дают 4.70, ничья оценена в 3.70.

    Наши прогноз и ставка — победа «Крыльев Советов».

    Также поставим на то, что команды смогу пробить тотал и забьют минимум три мяча на двоих.

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    «Крылья Советов» — «Факел»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Крылья Советов» и «Факел» забить три мяча на двоих?
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