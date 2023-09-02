«Крылья Советов» сыграют на своем поле с «Факелом» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 17:30 мск. «Крылья Советов» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

Самарская команда достаточно неплохо стартовала в новом сезоне российской Премьер-лиги, однако постепенно стала снижать обороты. В настоящий момент в активе коллектива из Самары 11 очков и четвертая позиция в турнирной таблице. Самарцы только на три пункта отстают от лидирующего «Краснодара» и на два балла — от «Зенита» и «Урала».

За шесть матчей «сине-белые» смогли добыть три победы, дважды сыграли вничью и один раз проиграли. «Крылья Советов» забили 14 мячей (больше всех вместе с «Зенитом»), а пропустили только девять.

Коэффициенты матча Крылья Советов — Факел 1X2Новым игрокам 1.833.604.70Бонус$9500

Также подопечные Игоря Осинькина выступают в Кубке России, однако делают это не очень удачно. Команда провела три поединка группового этапа и во всех потерпела поражения. Она проиграла «Балтике», «Зениту» и «Ахмату» и теперь замыкает турнирную таблицу своей группы.

Все прогнозы на РПЛ

В последней игре чемпионата России «Крылья» в родных стенах переиграли «Балтику» (2:1), перед этим на выезде уступили «Рубину» (1:2), а до этого в гостях расписали мировую с «Локомотивом» (1:1).

«Факел»

Воронежский коллектив стартовал в новом сезоне очень плохо. «Факелоны» по итогам первых шести туров имеют в своем активе только четыре очка и занимают четырнадцатое место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Они только на один пункт опережают «Балтику» и на два — «Оренбург», которые идут в зоне прямого вылета.

В текущем сезоне «огнеопасные» смогли добыть только одну победу. Также один раз воронежцы удосужились сыграть вничью, а еще в четырех встречах уходили с поля побежденными. Команда из Воронежа только пять раз поразила ворота соперников, а в свои пропустила целых десять мячей.

В Кубке России дела у «Факела» идут также не очень хорошо. В трех матчах команда смогла добыть три очка. Она неожиданно переиграла на выезде ЦСКА, но при этом в родных стенах уступила «Сочи» и «Оренбургу». Подопечные Вадима Евсеева идут последними в своем квартете.

В последней игре «Факел» смог на своем поле сыграть вничью с лидирующим «Краснодаром» (0:0), а до этого также в родных стенах сломил сопротивление «Пари НН» (2:0). А до этого была поражение от «Зенита» (0:2) и еще трех команд.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают поставить за 1.80.

На викторию «Факела» дают 4.70, ничья оценена в 3.70.

Наши прогноз и ставка — победа «Крыльев Советов».

Также поставим на то, что команды смогу пробить тотал и забьют минимум три мяча на двоих.