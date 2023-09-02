«Алавес» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:30 мск. «Алавес» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

Команда не слишком удачно начала сезон, после 3-х туров занимая 14-е место в таблице Примеры с тремя очками в активе. «Алавес» выдал разные матчи и по качеству игры, и по результативности.

За эти три матча баски забили 4 гола и пять раз пропустила. При этом все свои забитые мячи они забили в одном победном матче против «Севильи» (4:3).

Но сначала «Лисицы» минимально проиграли «Кадису» (0:1), пропустив единственный гол уже на 7-й минуте. А в последнем туре так же уступили «Хетафе» (0:1) на выезде.

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В четырех последних поединках во всех турнирнах, включая одну товарищескую встречу, коллектив трижды проиграл при одной победе, так что у него плохая форма.

«Валенсия»

Эта команда прекрасно начала новый сезон. «Валенсия» в двух первых турах Примеры набрала шесть очков.

Правда, забили левантийцы всего 3 мяча. А вот оборона во главе с голкипером Георгием Мамардашвили пропустила всего однажды.

А вот в последнем туре «Летучие Мыши» потерпели домашнее поражение от «Осасуны» (1:2). Поэтому сейчас они занимают шестую позицию с отставанием в три очка от лидера «Реала».

В 10 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел только два поражения при шести победах и двух ничьих, так что у него неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Валенсию», коэффициент на победу которой равен 2,74. Успех «Алавеса» оценивается в 2,94, ничья — в 2,88.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,61.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют 2,15, ведь в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.