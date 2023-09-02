ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеГрупповой этап ЛЧ. Халява для «Ман Сити», группа смерти для ПСЖ и повторение исторического финала Ламин ЯмальОчередной «новый Месси» для «Барсы»: все, что нужно знать о Ламине Ямале Никита Нестеров с Кубком ГагаринаЧитаемый Запад против конкурентного Востока в измененном формате плей-офф. Каким будет новый сезон КХЛ?
  • 00:12
    • «Астон Вилла» вновь разгромила «Хиберниан» и вышла в групповой этап ЛК
    Все новости спорта

    Увезет ли «Валенсия» победу из Витории?

    «Алавес» — «Валенсия». Ставка (к. 2.61) и прогноз на футбол, Примера, 2 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Валенсию Прогнозы на Алавес Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Валенсия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Валенсия» занимает 6-е место
    «Алавес» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:30 мск. «Алавес» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 02 Сентября 2023 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 19:30 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
    •

    «Алавес»

    Команда не слишком удачно начала сезон, после 3-х туров занимая 14-е место в таблице Примеры с тремя очками в активе. «Алавес» выдал разные матчи и по качеству игры, и по результативности.

    За эти три матча баски забили 4 гола и пять раз пропустила. При этом все свои забитые мячи они забили в одном победном матче против «Севильи» (4:3).

    Но сначала «Лисицы» минимально проиграли «Кадису» (0:1), пропустив единственный гол уже на 7-й минуте. А в последнем туре так же уступили «Хетафе» (0:1) на выезде.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В четырех последних поединках во всех турнирнах, включая одну товарищескую встречу, коллектив трижды проиграл при одной победе, так что у него плохая форма.

    «Валенсия»

    Эта команда прекрасно начала новый сезон. «Валенсия» в двух первых турах Примеры набрала шесть очков.

    Правда, забили левантийцы всего 3 мяча. А вот оборона во главе с голкипером Георгием Мамардашвили пропустила всего однажды.

  • Страсти по Джонсону. Почему топ-клубы ведут борьбу за форварда «Ноттингем Фореста»
  • «Форесту» придется продать своего самого забивного нападающего
  • Вчера

    • А вот в последнем туре «Летучие Мыши» потерпели домашнее поражение от «Осасуны» (1:2). Поэтому сейчас они занимают шестую позицию с отставанием в три очка от лидера «Реала».

    В 10 последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел только два поражения при шести победах и двух ничьих, так что у него неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Валенсию», коэффициент на победу которой равен 2,74. Успех «Алавеса» оценивается в 2,94, ничья — в 2,88.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,61.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют 2,15, ведь в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.86
  • Прогноз на матч Сербия — Италия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Германия — Грузия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Черногория
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:40
    •  2.01
  • Прогноз на матч Испания — Латвия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Словения — Австралия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Греция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  1.90
  • Прогноз на матч Канада — Бразилия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Верес — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ислочь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гойо — Веселы
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Дьере — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Маннарино — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Меньшик — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Алавес» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Валенсия» победу из Витории?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры