«Балтика» на своем поле примет питерский «Зенит» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Поединок состоится 30 августа, начало — в 19:30 по мск. «Балтика» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

Калининградская команда откровенно провалила старт сезона. Калининградцы в чемпионате страны в шести матчах одержали только одну победу и потерпели пять поражений. В итоге в активе коллектива из Калининграда только три набранных пункта и пятнадцатая, предпоследняя позиция.

За шесть матчей «балтийцы» смогли четыре раза поразить ворота соперника и пропустили десять мячей в свои. Главной задачей «Балтики» в первом сезоне в элите станет сохранение прописки в высшей лиге, в которой они хотят закрепиться.

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Что касается Кубка России, то подопечные Сергея Игнашевича добыли две победы. Сначала они на выезде переиграли самарские «Крылья Советов» (3:2), а затем в гостях сломили сопротивление грозненского «Ахмата» (0:2). В итоге команда набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу своего квартета.

Все прогнозы на РПЛ

В последней игре «Балтика» проиграла самарским «Крыльям Советов» (1:2). До этого также было поражение от «Урала» из Екатеринбурга (0:1). Перед этим коллектив также проиграл московскому «Динамо» (0:2).

«Зенит»

Питерский коллектив стартовал в новом сезоне с победы по пенальти в Суперкубке России над ЦСКА. В чемпионате страны команда с берегов Невы начала не столь радужно, но уже успела отыграть отставание.

В настоящий момент команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе зенитовцев 13 пунктов и он только на один балл отстает от лидирующего «Краснодара». «Сине-бело-голубые» намерены оформить шестой подряд чемпионский титул.

Также подопечные Сергея Семака провели два поединка в Кубке России. Сначала команда с берегов Невы в родных стенах переиграл «Ахмат» (2:0), а затем на выезде взял верх над «Крыльями Советов» (1:0). В своей группе питерцы лидируют.

В последней игре «Зенит» разгромил «Урал» из Екатеринбурга (4:0), а до этого также уверенно сломил сопротивление московского «Спартака» (3:1) и воронежского «Факела» (2:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают поставить за 1.90.

На викторию «Балтики» дают 4.00, ничья оценена в 3.60.

Наши прогноз и ставка — победа «Зенита».

Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.