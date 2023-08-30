«Балтика»
Калининградская команда откровенно провалила старт сезона. Калининградцы в чемпионате страны в шести матчах одержали только одну победу и потерпели пять поражений. В итоге в активе коллектива из Калининграда только три набранных пункта и пятнадцатая, предпоследняя позиция.
За шесть матчей «балтийцы» смогли четыре раза поразить ворота соперника и пропустили десять мячей в свои. Главной задачей «Балтики» в первом сезоне в элите станет сохранение прописки в высшей лиге, в которой они хотят закрепиться.
Коэффициенты матча Балтика — Зенит
Что касается Кубка России, то подопечные Сергея Игнашевича добыли две победы. Сначала они на выезде переиграли самарские «Крылья Советов» (3:2), а затем в гостях сломили сопротивление грозненского «Ахмата» (0:2). В итоге команда набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу своего квартета.
В последней игре «Балтика» проиграла самарским «Крыльям Советов» (1:2). До этого также было поражение от «Урала» из Екатеринбурга (0:1). Перед этим коллектив также проиграл московскому «Динамо» (0:2).
«Зенит»
Питерский коллектив стартовал в новом сезоне с победы по пенальти в Суперкубке России над ЦСКА. В чемпионате страны команда с берегов Невы начала не столь радужно, но уже успела отыграть отставание.
В настоящий момент команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе зенитовцев 13 пунктов и он только на один балл отстает от лидирующего «Краснодара». «Сине-бело-голубые» намерены оформить шестой подряд чемпионский титул.
Также подопечные Сергея Семака провели два поединка в Кубке России. Сначала команда с берегов Невы в родных стенах переиграл «Ахмат» (2:0), а затем на выезде взял верх над «Крыльями Советов» (1:0). В своей группе питерцы лидируют.
В последней игре «Зенит» разгромил «Урал» из Екатеринбурга (4:0), а до этого также уверенно сломил сопротивление московского «Спартака» (3:1) и воронежского «Факела» (2:0).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Зенита» предлагают поставить за 1.90.
На викторию «Балтики» дают 4.00, ничья оценена в 3.60.
Наши прогноз и ставка — победа «Зенита».
Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.