В ответном матче финала квалификации Лиги чемпионов греческий «Панатинаикос» примет португальскую «Брагу». Поединок состоится 29 августа в 22:00 мск. «Панатинаикос» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Панатинаикос»

В первом матче на выезде «Панатинаикос» потерпел поражение со счетом 1:2. Посему теперь ему нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.

До этого команда прошла две стадии отбора в групповой этап главного еврокубка. «Зеленые» сломили сопротивление украинского «Днепра-1» и французского «Марселя».

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Аккурат перед ответной игрой против «Браги» афиняне стартовали в чемпионате Греции. На своем поле «ПАО» разгромил «Волос» с результатом 3:0.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение (как раз от нынешнего соперника) при четырех победах и одной ничьей, так что у него хорошая форма.

«Брага»

Победа со счетом 2:1 на своем поле в первом матче позволяет «Браге» подойти к ответной игре с небольшим гандикапом. Поэтому ей хватит и ничьей, чтобы выйти в групповой раунд.

Команда из одноименного города в одноименном округе на севере Португалии ранее прошла в квалификации самого престижного клубного турнира Европы сербскую «Бачку-Тополу».

Также «красно-белые» провели две игры нового сезоне чемпионата Португалии. Сначала «воины Минью» дома неожиданно уступили «Фамаликану», а затем на выезде взяли верх над над «Шавишем».

В 11 последних встречах коллектив потерпел лишь одно поражение, а сейчас у него победна серия в три поединка, так что «Канониры» демонстрируют прекрасную форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Панатинаикос», коэффициент на победу которого равен 2,40. Успех «Браги» оценивается в 2,87, ничья — в 3,46.

В пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,90.

Еще один вариант ставки — «Брага» не проиграет, и тотал больше 2,5 голов за 3,32, ведь четырех из пяти последних матчей гостей, которые победили, было забито больше 2,5 голов.