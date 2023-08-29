ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»Стопроцентный «Сити». Ракета Родри принесла чемпионам впечатляющую победу над «Шеффилдом» Энди Руис и Энтони Джошуа5 самых громких апсетов в боксе в 21 веке «Арсенал» — «Фулхэм»Пальинья ошеломил «Арсенал». Команда Артеты не стала лучше за лето
  • 23:56
    • «Наполи» всухую обыграл «Сассуоло» в матче Серии А
  • 21:57
    • Гол Глушенкова обеспечил «Локомотиву» победу над «Сочи»
  • 21:28
    • «Ювентус» дома не смог обыграть «Болонью» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Совершает ли «Панатинаикос» камбэк против «Браги»?

    «Панатинаикос» — «Брага». Ставки (к. 1.90) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов, 29 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Панатинаикос Прогнозы на Брагу Прогнозы на Португалия Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Панатинаикос» — «Брага»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Панатинаикос» — фаворит матча
    В ответном матче финала квалификации Лиги чемпионов греческий «Панатинаикос» примет португальскую «Брагу». Поединок состоится 29 августа в 22:00 мск. «Панатинаикос» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 29 Августа 2023 года
    Панатинаикос
  • Афины
    •  Панатинаикос 22:00 Брага Брага
  • Брага
    •

    «Панатинаикос»

    В первом матче на выезде «Панатинаикос» потерпел поражение со счетом 1:2. Посему теперь ему нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.

    До этого команда прошла две стадии отбора в групповой этап главного еврокубка. «Зеленые» сломили сопротивление украинского «Днепра-1» и французского «Марселя».

    Коэффициенты матча Панатинаикос — Брага

    1X2Новым игрокам
  • 2.503.502.75Бонус$9500
    •

    Аккурат перед ответной игрой против «Браги» афиняне стартовали в чемпионате Греции. На своем поле «ПАО» разгромил «Волос» с результатом 3:0.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение (как раз от нынешнего соперника) при четырех победах и одной ничьей, так что у него хорошая форма.

    «Брага»

    Победа со счетом 2:1 на своем поле в первом матче позволяет «Браге» подойти к ответной игре с небольшим гандикапом. Поэтому ей хватит и ничьей, чтобы выйти в групповой раунд.

    Команда из одноименного города в одноименном округе на севере Португалии ранее прошла в квалификации самого престижного клубного турнира Европы сербскую «Бачку-Тополу».

  • Финал квалификации. Кто добрался до стыкового раунда?
  • В шаге от группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций. До раунда плей-офф добрались 9 не чужих нам команд
  • 19/08/2023

    • Также «красно-белые» провели две игры нового сезоне чемпионата Португалии. Сначала «воины Минью» дома неожиданно уступили «Фамаликану», а затем на выезде взяли верх над над «Шавишем».

    В 11 последних встречах коллектив потерпел лишь одно поражение, а сейчас у него победна серия в три поединка, так что «Канониры» демонстрируют прекрасную форму.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Панатинаикос», коэффициент на победу которого равен 2,40. Успех «Браги» оценивается в 2,87, ничья — в 3,46.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,90.

    Еще один вариант ставки — «Брага» не проиграет, и тотал больше 2,5 голов за 3,32, ведь четырех из пяти последних матчей гостей, которые победили, было забито больше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Китай — Южный Судан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Венесуэла — Кабо-Верде
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Иордания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кот д’Ивуар — Иран
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Грузия — Словения
  • Баскетбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пуэрто-Рико — Сербия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Греция — США
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бразилия — Испания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оболонь — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Супер Нова — Лиепая
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рахимова — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мухова — Хантер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Машарова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Грачева — Таунсенд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Панатинаикос» — «Брага»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на футбол. Совершает ли «Панатинаикос» камбэк против «Браги»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры