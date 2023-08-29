«Панатинаикос»
В первом матче на выезде «Панатинаикос» потерпел поражение со счетом 1:2. Посему теперь ему нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.
До этого команда прошла две стадии отбора в групповой этап главного еврокубка. «Зеленые» сломили сопротивление украинского «Днепра-1» и французского «Марселя».
Коэффициенты матча Панатинаикос — Брага
Аккурат перед ответной игрой против «Браги» афиняне стартовали в чемпионате Греции. На своем поле «ПАО» разгромил «Волос» с результатом 3:0.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение (как раз от нынешнего соперника) при четырех победах и одной ничьей, так что у него хорошая форма.
«Брага»
Победа со счетом 2:1 на своем поле в первом матче позволяет «Браге» подойти к ответной игре с небольшим гандикапом. Поэтому ей хватит и ничьей, чтобы выйти в групповой раунд.
Команда из одноименного города в одноименном округе на севере Португалии ранее прошла в квалификации самого престижного клубного турнира Европы сербскую «Бачку-Тополу».
Также «красно-белые» провели две игры нового сезоне чемпионата Португалии. Сначала «воины Минью» дома неожиданно уступили «Фамаликану», а затем на выезде взяли верх над над «Шавишем».
В 11 последних встречах коллектив потерпел лишь одно поражение, а сейчас у него победна серия в три поединка, так что «Канониры» демонстрируют прекрасную форму.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Панатинаикос», коэффициент на победу которого равен 2,40. Успех «Браги» оценивается в 2,87, ничья — в 3,46.
В пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,90.
Еще один вариант ставки — «Брага» не проиграет, и тотал больше 2,5 голов за 3,32, ведь четырех из пяти последних матчей гостей, которые победили, было забито больше 2,5 голов.