В первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес пройдет поединок двух аргентинских команд, в котором «Бока Хуниорс» на своем поле сыграет против «Расинга» из Авельянеды. Встреча состоится 24 августа, начало — в 03:30 по мск. «Бока Хуниорс» — «Расинг» Авельянеда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» на групповом этапе Кубка Либертадорес стала победителем своего квартета, опередив колумбийскую «Перейру», чилийский «Коло Коло» и «Монагас» из Венесуэлы.

В шести проведенных встречах данной стадии команда из Буэнос-Айреса смогла одержать четыре виктории, один матч проиграла и расписала одну мировую, разница мячей составила 9:2.

На первом этапе игр на вылет «генуэзцы» справились с уругвайским клубом «Насьональ», дважды сыграв с ним вничью (0:0 и 2:2), но оказавшись сильнее в серии пенальти.

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В недавно завершившемся чемпионате Аргентины «Бока Хуниорс» стала только седьмой. Стоит отметить, что она не проигрывает вот уже 11 встреч подряд, выиграв за это время восемь раз.

«Расинг» Авельянеда

«Расинг» на групповой стадии также стал победителем своего квартета, оказавшись выше в таблице бразильского «Фламенго», чилийского «Нубленсе» и эквадорского «Аукаса».

Коллектив из города Авельянеда выиграл четыре поединка из шести, а также по разу уступал и сыграл вничью, забить смог аж 13 мячей, а пропустил в свои ворота шесть голов.

В 1/8 финала данного турнира «академики» прошли колумбийский «Атлетико Насьональ», проиграв ему в первой встрече на выезде со счетом 2:4, но дома взяли убедительный реванш — 3:0.

Чемпионат Аргентины «Расинг» завершил лишь на 12 позиции и остался без международных турниров на следующий сезон. Отметим, что у команды лишь два фиаско за минувшие 14 игр во всех соревнованиях.

Три из шести минувших очных матчей этих клубов на поле «Боки» завершились вничью в основное время, еще дважды сильнее оказались хозяева и один раз победил «Расинг».

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бока Хуниорс» — 2.02, победа «Расинга» — 4.94, ничья — 3.14.

В первом поединке этих команд прогнозируем, что «Бока» сможет добыть викторию, так ка играет дома, да и набрала неплохой ход.

А также ждем от этой игры забитые мячи и ставим на верховой исход.