«Тромсё» в рамках 19-го тура чемпионата Норвегии сыграет дома против «Саннефьорда». Начало матча — 20 августа в 18:00 по московскому времени. «Тромсё» — «Саннефьорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тромсё»

«Тромсё» замыкает тройку лучших команд текущего чемпионата Норвегии. Клуб из одноименного города набрал 36 очков в 17-ти матчах турнира и отстает от лидирующих «Будё-Глимт» и «Викинга» на 5 баллов. При этом «Тромсё» имеет один матч в запасе.

Ко встрече с «Саннефьордом» команда подходит с серией из 3-х побед подряд. «Тромсё» обыграл такие клубы, как «Бранн» (3:1), «Будё-Глимт» (2:0) и «Лиллестрём» (3:1).

«Парни» забивают не так много, но при этом демонстрируют отличную игру в обороне. Разница забитых и пропущенных мячей команды за 17 туров составляет 26:15.

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Для «Тромсё» ближайший матч станет отличной возможностью вплотную приблизиться к дуэту лидеров. В последнее время клуб успешно справляется с задачей по набору очков и вполне способен продлить свою победную серию.

«Саннефьорд»

«Саннефьорд» находится в одном очке от зоны стыковых матчей на выбывание. На данный момент команда из одноименного располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков в 17-ти матчах.

У коллектива Хана Эрика Эдегора 4 победы в текущем сезоне, 2 из которых были добыты в 3-х последних матчах. В предыдущем туре «Саннефьорд» дома смог отобрать очки у чемпиона Норвегии «Мольде» (2:2).

«Ребята» в этой встрече забили первыми, но затем «Мольде» сравнял счет и за 5 минут до окончания основного времени вышел вперед. Ничью «Саннефьорду» принес гол, забитый на 4-й минуте компенсированного ко второму тайму время.

Команда из одноименного города набрала неплохой ход, но в выездных матчах дела у «Саннефьорда» складываются не лучшим образом. В 9-ти встречах в гостях на счету клуба одна победа при 2-х ничьих и 6-ти поражениях.

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Тромсё». На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.48.

Успех «Саннефьорда» оценивается с коэффициентом 6.60, ничья идет за 4.50.

«Тромсё» выиграл 4 из 5-ти последних домашних матчей.

Наш прогноз и ставка — Фора (-1,5) на «Тромсё» с коэффициентом 2.30.

В 5-ти последних выездных матчах «Саннефьорда» было забито не менее 5-ти мячей за игру. Еще один вариант ставки — ТБ (3) за 2.07.