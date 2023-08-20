ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андерсон Силва5 звезд UFC, завершивших карьеру длинной серией из поражений Гарри КейнПоход Кейна за первым титулом. Чего ждать от нового сезона Бундеслиги? Трофей Лиги чемпионов УЕФАФинал квалификации. Кто добрался до стыкового раунда?
  • 00:40
    • Алькарас обыграл Перселла и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 23:35
    • Гол плюс пас Кейна помогли «Баварии» разгромить «Вердер»
  • 23:20
    • «Аль-Наср» с Роналду и Мане проиграл «Аль-Таавуну»
  • 21:36
    • «Рубин» одолел «Крылья Советов» и добыл первую победу после возвращения в РПЛ
  • 21:18
    • Официально: Спаллетти — главный тренер сборной Италии
  • 21:00
    • Свентек вышла в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 17:26
    • Тренер «Реала Сосьедад»: Было бы разумнее, если бы сделка по Захаряну закрылась до начала сезона
    Все новости спорта

    Монегаски останутся без победы?!

    «Монако» — «Страсбург». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига 1, 20 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Монако Прогнозы на Страсбург Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Монако» — «Страсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин
    «Монако» сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 2-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 августа, начало — в 18:05 мск. «Монако» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 20 Августа 2023 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 18:05 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •

    «Монако»

    Эта команда по своему потенциалу обязана сражаться за самые высокие места. Монегаски имеют крепкий по именам подбор игроков.

    Одну из ведущих ролей в атаке команды играет Александр Головин. Россиянин фактически участвует в каждой опасной атаке команды.

    Коэффициенты матча Монако — Страсбург

    1X2Новым игрокам
  • 1.804.004.05Бонус$9500
    •

    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В стартовом туре чемпионата «Монако» переиграл «Клермон» (4:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи со «Страсбургом» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних поединков выиграно два при двух же поражениях.

    Монегаски явно не собираются сбавлять оборотов. Хозяева уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

    «Страсбург»

    Эта команда не хватает звезд с неба. «Страсбург» традиционно сражается за выживание, и прошлый сезон завершил на скромном 15 месте.

    Разумеется, в новом чемпионате команда постарается проявить себя выгоднее. Потенциально «Страсбург» способен побороться за место в середине таблицы.

  • Лига 1. Чемпион и вице-чемпион набрали 1 очко на двоих
  • Итоги 1-го тура чемпионата Франции по футболу
  • 17/08/2023

    • Стартовый матч в рамках чемпионата команда провела успешно. Дома удалось нанести поражение «Лиону» (2:1).

    В составе команды стоит отметить Лебо Мотиба. Южноафриканский форвард явно способен улучшить свою голевую отдачу.

    И уж точно гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Плюс ко всему, соперник не блещет надежностью тылов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Монако» предлагают — 1.87.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Страсбурга» дают — 4.24, ничья оценена — в 4.08.

    «Страсбург» способен дать бой нестабильным монегаскам, и явно постарается зацепиться за очки.

    Наш прогноз — Победа «Страсбурга» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Жабер — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Маннарино — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Швеция (жен) — Австралия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Байер — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Шинник — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Балтика — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сокол — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лион — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мольде — Волеренга
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Одд — Сарпсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монако» — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на футбол. Монегаски останутся без победы?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры