«Монако» сыграет на своем поле со «Страсбургом» в рамках 2-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 августа, начало — в 18:05 мск. «Монако» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

Эта команда по своему потенциалу обязана сражаться за самые высокие места. Монегаски имеют крепкий по именам подбор игроков.

Одну из ведущих ролей в атаке команды играет Александр Головин. Россиянин фактически участвует в каждой опасной атаке команды.

Коэффициенты матча Монако — Страсбург 1X2Новым игрокам 1.804.004.05Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В стартовом туре чемпионата «Монако» переиграл «Клермон» (4:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Матчи со «Страсбургом» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних поединков выиграно два при двух же поражениях.

Монегаски явно не собираются сбавлять оборотов. Хозяева уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

«Страсбург»

Эта команда не хватает звезд с неба. «Страсбург» традиционно сражается за выживание, и прошлый сезон завершил на скромном 15 месте.

Разумеется, в новом чемпионате команда постарается проявить себя выгоднее. Потенциально «Страсбург» способен побороться за место в середине таблицы.

Стартовый матч в рамках чемпионата команда провела успешно. Дома удалось нанести поражение «Лиону» (2:1).

В составе команды стоит отметить Лебо Мотиба. Южноафриканский форвард явно способен улучшить свою голевую отдачу.

И уж точно гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Плюс ко всему, соперник не блещет надежностью тылов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Монако» предлагают — 1.87.

На викторию «Страсбурга» дают — 4.24, ничья оценена — в 4.08.

«Страсбург» способен дать бой нестабильным монегаскам , и явно постарается зацепиться за очки.

Наш прогноз — Победа «Страсбурга» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.90.