«Монако»
Эта команда по своему потенциалу обязана сражаться за самые высокие места. Монегаски имеют крепкий по именам подбор игроков.
Одну из ведущих ролей в атаке команды играет Александр Головин. Россиянин фактически участвует в каждой опасной атаке команды.
Коэффициенты матча Монако — Страсбург
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В стартовом туре чемпионата «Монако» переиграл «Клермон» (4:2).
Матчи со «Страсбургом» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних поединков выиграно два при двух же поражениях.
Монегаски явно не собираются сбавлять оборотов. Хозяева уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.
«Страсбург»
Эта команда не хватает звезд с неба. «Страсбург» традиционно сражается за выживание, и прошлый сезон завершил на скромном 15 месте.
Разумеется, в новом чемпионате команда постарается проявить себя выгоднее. Потенциально «Страсбург» способен побороться за место в середине таблицы.
Стартовый матч в рамках чемпионата команда провела успешно. Дома удалось нанести поражение «Лиону» (2:1).
В составе команды стоит отметить Лебо Мотиба. Южноафриканский форвард явно способен улучшить свою голевую отдачу.
И уж точно гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Плюс ко всему, соперник не блещет надежностью тылов.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Монако» предлагают — 1.87.
На викторию «Страсбурга» дают — 4.24, ничья оценена — в 4.08.
«Страсбург»
Наш прогноз — Победа «Страсбурга» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.90.