«Осасуна» сыграет на своем поле против «Атлетика» во 2-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 19 августа, начало — в 22:30 мск. «Осасуна» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

В первом туре «Осасуна» одержала несколько неожиданную победу. На выезде баски смогли «всухую» обыграть «Сельту» с результатом 2:0.

Команда в предыдущем сезоне выступила вполне прилично. Памплонцы в Примере финишировали на высоком для себя седьмом месте.

Нынешним летом клуб сыграл семь контрольных матчей. В них он добыл пять победы при двух неудачах.

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В двух последних поединках во всех турнирах коллектив выиграл после двух поражений кряду, поэтому можно говорить о том, что он все же набирает форму.

«Атлетик»

«Атлетик» стартовал с поражения, хотя играл на своем поле. Команда потерпела поражение от «Реала» (0:2), хотя обычно дает «Сливочным» бой.

Клуб, который в прошлом сезоне Примеры занял лишь восьмую позицию, не блистал в товарищеских матчах минувшего межсезонья.

При этом «Атлетик» умудрился проиграть даже «Химнастике» из четвертого по силе дивизиона. Каким бы составом тут ни играли, это все равно печальная история.

В шести последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не знает побед при трех поражениях и трех ничьих, так что у него откровенно плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Атлетик», коэффициент на победу которого равен 2,70. Успех «Осасуны» оценивается в 2,80, ничья — в 3,20.

В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,38.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,99, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.