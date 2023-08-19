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    Нанесет ли «Осасуна» еще одно поражение «Атлетику»?

    «Осасуна» — «Атлетик». Ставка (к. 2.38) и прогноз на чемпионат Испании 19 августа 2023 года

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    «Атлетик» проиграл в стартовом туре
    «Осасуна» сыграет на своем поле против «Атлетика» во 2-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 19 августа, начало — в 22:30 мск. «Осасуна» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Августа 2023 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 22:30 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    «Осасуна»

    В первом туре «Осасуна» одержала несколько неожиданную победу. На выезде баски смогли «всухую» обыграть «Сельту» с результатом 2:0.

    Команда в предыдущем сезоне выступила вполне прилично. Памплонцы в Примере финишировали на высоком для себя седьмом месте.

    Нынешним летом клуб сыграл семь контрольных матчей. В них он добыл пять победы при двух неудачах.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В двух последних поединках во всех турнирах коллектив выиграл после двух поражений кряду, поэтому можно говорить о том, что он все же набирает форму.

    «Атлетик»

    «Атлетик» стартовал с поражения, хотя играл на своем поле. Команда потерпела поражение от «Реала» (0:2), хотя обычно дает «Сливочным» бой.

    Клуб, который в прошлом сезоне Примеры занял лишь восьмую позицию, не блистал в товарищеских матчах минувшего межсезонья.

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    • При этом «Атлетик» умудрился проиграть даже «Химнастике» из четвертого по силе дивизиона. Каким бы составом тут ни играли, это все равно печальная история.

    В шести последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не знает побед при трех поражениях и трех ничьих, так что у него откровенно плохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Атлетик», коэффициент на победу которого равен 2,70. Успех «Осасуны» оценивается в 2,80, ничья — в 3,20.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,38.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,99, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

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    «Осасуна» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. Нанесет ли «Осасуна» еще одно поражение «Атлетику»?
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