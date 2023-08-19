«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 1-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 августа, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» Д — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

Эта команда неудачно провела предыдущий сезон. «Боруссия» Д упустила реальный шанс завоевать Серебряную салатницу, на финише пропустив вперед «Баварию».

А вот в летних контрольных матчах дортмундцы выглядели уверенно. Из семи спаррингов команда выиграла в шести.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Кёльн 1X2Новым игрокам 1.405.307.20Бонус$9500

В новый сезон «Боруссия» Д вступает с явно максимальными амбициями. Состав по именам у команды весьма приличный, пусть и покинул команду Джуд Беллингем.

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Интересно, что «Боруссия» Д в прошлом сезоне набрал лишь три очка в поединках с «козлами». Дома дортмундцы разгромили соперника со счетом 6:1.

«Боруссия» Д уж точно будет максимально активно атаковать. Дортмундцы постараются не допустить потерь очков на ровном месте.

«Кельн»

Эта команда минувший чемпионат завершила на 11 месте в турнирной таблице. Этот результат можно считать удачным для «козлов».

«Кельн» уже провел первый официальный матч в новом сезоне. «Козлы» прошли в следующую стадию Кубка Германии, одолев в овертайме «Оснабрюк» (3:1).

До того команда добыла две подряд победы в спаррингах. «Кельн» последовательно переиграл «Эрцгебирге» (2:0) и «Нант» (2:0).

Так что сейчас «козлы» пребывают на моральном подъеме. «Кельн» уж точно постарается начать чемпионат с набора очков.

Вот только гостям придется, по всей видимости, действовать вторым номером. Впрочем, свои шансы у ворот оппонента «козлы» способны создать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.44.

На викторию «Кельна» дают — 7.48, ничья оценена — в 5.40.

«Боруссия» Д явно намерена максимально успешно стартовать в новом чемпионате .

Наш прогноз — Фора «Боруссии» Д -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.23.