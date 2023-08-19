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    Огорчит ли «Байер» «РБ Лейпциг»?

    «Байер» — «РБ Лейпциг». Прогноз, ставка (к. 2.36) на футбол, чемпионат Германии, 19 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «РБ Лейпциг»
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    «Лейпциг» выиграл четыре последних матча
    В субботу, 19 августа, во 2-м туре Бундеслиги сезона 2023/24 «Байер» в Леверкузене на «БайАрена» сыграет против «РБ Лейпциг». Начало поединка намечено на 16:30 по мск. «Байер» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Августа 2023 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Байер»

    «Байер» в предыдущем сезоне выступил посредственно. Леверкузенцы финишировали на 6 месте в Бундеслиге.

    Нынешним летом команда сыграла четыре контрольных матча. В них «Байер» выиграл дважды при двух поражениях.

    Коэффициенты матча Байер — РБ Лейпциг

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  • 2.453.602.75Бонус$9500
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    Последний контрольный поединок уже был официальным и завершился для команды победой. «Фармацевты» разгромили «Теутонию Оттенсен» со счетом 8:0.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних трех поединках, где два из них были контрольными, коллектив выиграл, так что он вполне способен остановить «Лейпциг».

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» уже начал новый сезон матчем за Суперкубок Германии. В нем он неожиданно разгромил чемпион «Баварию» с результатом 3:0.

    Клуб в прошлом розыгрыше чемпионата Германии финишировал на третьей позиции, отстав от своего предстоящего противника на пять зачетных пунктов.

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  • Сегодня

    • В Кубке Германии «Быки» выступили значительно лучше и стали победителями турнира. В финале они на берлинском Олимпийском стадионе обыграли «Айнтрахт» со счетом 2:0.

    В четырех последних поединках коллектив победил, так что он закономерно выглядит фаворитом грядущего противостояния.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 2,45. Успех «Лейпцига» оценивается в 2,77, ничья — в 3,54.

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    В трех из четырех последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забьет.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,36.

    Еще один вариант ставки — «Лейпциг» выиграет за 2,77, ведь в четырех последних матчах гости победили.

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    «Байер» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. Огорчит ли «Байер» «РБ Лейпциг»?
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