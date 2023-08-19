В субботу, 19 августа, во 2-м туре Бундеслиги сезона 2023/24 «Байер» в Леверкузене на «БайАрена» сыграет против «РБ Лейпциг». Начало поединка намечено на 16:30 по мск. «Байер» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» в предыдущем сезоне выступил посредственно. Леверкузенцы финишировали на 6 месте в Бундеслиге.

Нынешним летом команда сыграла четыре контрольных матча. В них «Байер» выиграл дважды при двух поражениях.

Коэффициенты матча Байер — РБ Лейпциг 1X2Новым игрокам 2.453.602.75Бонус$9500

Последний контрольный поединок уже был официальным и завершился для команды победой. «Фармацевты» разгромили «Теутонию Оттенсен» со счетом 8:0.

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В последних трех поединках, где два из них были контрольными, коллектив выиграл, так что он вполне способен остановить «Лейпциг».

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» уже начал новый сезон матчем за Суперкубок Германии. В нем он неожиданно разгромил чемпион «Баварию» с результатом 3:0.

Клуб в прошлом розыгрыше чемпионата Германии финишировал на третьей позиции, отстав от своего предстоящего противника на пять зачетных пунктов.

В Кубке Германии «Быки» выступили значительно лучше и стали победителями турнира. В финале они на берлинском Олимпийском стадионе обыграли «Айнтрахт» со счетом 2:0.

В четырех последних поединках коллектив победил, так что он закономерно выглядит фаворитом грядущего противостояния.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 2,45. Успех «Лейпцига» оценивается в 2,77, ничья — в 3,54.

В трех из четырех последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забьет.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,36.

Еще один вариант ставки — «Лейпциг» выиграет за 2,77, ведь в четырех последних матчах гости победили.