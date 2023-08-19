«Байер»
«Байер» в предыдущем сезоне выступил посредственно. Леверкузенцы финишировали на 6 месте в Бундеслиге.
Нынешним летом команда сыграла четыре контрольных матча. В них «Байер» выиграл дважды при двух поражениях.
Коэффициенты матча Байер — РБ Лейпциг
Последний контрольный поединок уже был официальным и завершился для команды победой. «Фармацевты» разгромили «Теутонию Оттенсен» со счетом 8:0.
В последних трех поединках, где два из них были контрольными, коллектив выиграл, так что он вполне способен остановить «Лейпциг».
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» уже начал новый сезон матчем за Суперкубок Германии. В нем он неожиданно разгромил чемпион «Баварию» с результатом 3:0.
Клуб в прошлом розыгрыше чемпионата Германии финишировал на третьей позиции, отстав от своего предстоящего противника на пять зачетных пунктов.
В Кубке Германии «Быки» выступили значительно лучше и стали победителями турнира. В финале они на берлинском Олимпийском стадионе обыграли «Айнтрахт» со счетом 2:0.
В четырех последних поединках коллектив победил, так что он закономерно выглядит фаворитом грядущего противостояния.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 2,45. Успех «Лейпцига» оценивается в 2,77, ничья — в 3,54.
В трех из четырех последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забьет.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,36.
Еще один вариант ставки — «Лейпциг» выиграет за 2,77, ведь в четырех последних матчах гости победили.