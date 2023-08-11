«Севилья» встретится с «Валенсией» в матче 1-го тура испанской Примеры. Поединок пройдет 11 августа и начнется в 23:00 по мск. «Севилья» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Уже 11 августа команда начнет сезон в чемпионате Испании матчем против «Валенсии». «Севилья» плодотворно провела предсезонку и готова к новому сезону.

Команда должна учесть ошибки прошлого сезона, когда после 1-й половины чемпионата «Севилья» была чуть ли не в зоне вылета, лишь во 2-м отрезке исправила ситуацию, заняв по итогу 12-е место.

Этим летом команда провела 5 контрольных встреч и вначале немножко провалилась, проиграв два матча с общим счетом 2:5. Ближе к началу Примеры «Севилья» активизировалась, проведя 3 интересных матча.

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Команда обыграла «Кристал Пэлас» (2:1) и «Бетис» (0:1), а также сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (1:1). Предстоящий матч с «Валенсией» — отличная возможность начать Примеру с победы. Свои трибуны должны помочь «Севильи» добиться результата.

«Валенсия»

В прошлом сезоне команда едва не вылетела из Примеры, заняв только 16-е место в таблице, а отрыв от стыков составлял всего лишь 2 очка. Этим летом «Валенсия» сделала пару трансферов и настроена улучшить свой результат.

Судя по 5-и контрольным матчам, которые команда сыграла этим летом можно предположить, что «Валенсия» действительно намерена исправить ситуацию. Команда победила 4 раза и лишь однажды уступила во встрече с «Астон Виллой» (1:2).

За этот период «Валенсия» пропустила лишь 3 гола при 8-и забитых. В прошлом сезоне команда тоже пропустила не так много, но есть над чем поработать.

Стоит отметить, что «Валенсия» выиграла только 3 матча из 19-и гостевых в Примере 2022/2023, занимая только 17-е место в лиге по этому показателю.

В последней очной встрече против «Севильи» «Валенсия» проиграла со счетом 0:2, пропустив оба мяча во 2-м тайме.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» предлагают поставить за 1.93.

На викторию «Валенсия» дают 4.05, ничья оценена в 3.50.

Можно предположить, что «Севилья» все-таки победит в 1-м туре Примеры, а матч получится низовым.

Ставка и прогноз — победа «Севильи» за 1.93. Также мы поставим на тотал 2.5 меньше за 1.72.