ЦСКА
В первом туре ЦСКА без лишних церемоний зашел с крупной сухой победы. На выезде команда Владимира Федотова разгромила «Оренбург» со счетом 6:0.
Этот результат положил начало победной серии «армейцев», которая длится уже три поединка. В каждом из трех случаев ЦСКА забил как минимум по три гола.
Коэффициенты матча ЦСКА — Факел
В последних матчах РПЛ хозяева со счетом 3:2 победили «Ахмат» и разгромили со счетом 4:1 «Локомотив».
Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. В прошлом сезоне клуб в финале обыграл «Краснодар».
«Факел»
Воронежцы не смогли выиграть ни в одном из четырех матчей сезона. У них четыре поражения, при этом команда смогла отметиться голом в каждом из поединков.
В первом туре Кубка «Факел» проиграл «Сочи» со счетом 1:3. Крупнее гости уступили в РПЛ, когда пропустили на своем поле 4 от «Локомотива» (1:4).
В РПЛ помимо «Локо» обидчиком «Факела» стали «Ростов» (1:2) и «Балтика» (1:2).
По сути сейчас клуб выступает в роли трамплина даже для тех, кому ранее не удавалось побеждать. Отсюда 0 очков и последнее место в турнирной таблице РПЛ.
Прогноз и ставка
Ставки принимаются с котировками 1.56 и 5.40 на победу одной и другой команды. Коэффициент 4.40 выставлен на ничейный исход матча.
ЦСКА не составит труда обыграть аутсайдера РПЛ, который на данный момент выглядит практически безобидным. К тому же у «армейцев» не было никаких проблем с этим соперником в последних трех очных матчах, которые закончились победой.
ЦСКА трижды выиграл с форой -1.5. Поставить на этот вариант можно с коэффициентом 2.38.
Также можно поставить на победу ЦСКА + тотал больше 3.5 за 3.46. У ЦСКА все три последних матча закончились с тотал больше 4.