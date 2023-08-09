Матч второго тура Кубка России между ЦСКА и «Факелом» состоится 9 августа на «ВЕБ Арене» в Москве. Начало в 18:30 мск. ЦСКА — «Факел» Ставки (к: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В первом туре ЦСКА без лишних церемоний зашел с крупной сухой победы. На выезде команда Владимира Федотова разгромила «Оренбург» со счетом 6:0.

Этот результат положил начало победной серии «армейцев», которая длится уже три поединка. В каждом из трех случаев ЦСКА забил как минимум по три гола.

Коэффициенты матча ЦСКА — Факел 1X2Новым игрокам 1.554.405.50Бонус$9500

В последних матчах РПЛ хозяева со счетом 3:2 победили «Ахмат» и разгромили со счетом 4:1 «Локомотив».

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Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. В прошлом сезоне клуб в финале обыграл «Краснодар».

«Факел»

Воронежцы не смогли выиграть ни в одном из четырех матчей сезона. У них четыре поражения, при этом команда смогла отметиться голом в каждом из поединков.

В первом туре Кубка «Факел» проиграл «Сочи» со счетом 1:3. Крупнее гости уступили в РПЛ, когда пропустили на своем поле 4 от «Локомотива» (1:4).

В РПЛ помимо «Локо» обидчиком «Факела» стали «Ростов» (1:2) и «Балтика» (1:2).

По сути сейчас клуб выступает в роли трамплина даже для тех, кому ранее не удавалось побеждать. Отсюда 0 очков и последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Прогноз и ставка

Ставки принимаются с котировками 1.56 и 5.40 на победу одной и другой команды. Коэффициент 4.40 выставлен на ничейный исход матча.

ЦСКА не составит труда обыграть аутсайдера РПЛ, который на данный момент выглядит практически безобидным. К тому же у «армейцев» не было никаких проблем с этим соперником в последних трех очных матчах, которые закончились победой.

ЦСКА трижды выиграл с форой -1.5. Поставить на этот вариант можно с коэффициентом 2.38.

Также можно поставить на победу ЦСКА + тотал больше 3.5 за 3.46. У ЦСКА все три последних матча закончились с тотал больше 4.