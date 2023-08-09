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    ЦСКА не оставит шансов «Воронежу»

    ЦСКА — «Факел» Ставки (к. 2.38) и прогноз на Кубок России 9 августа 2023 года

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    Федор Чалов
    Матч второго тура Кубка России между ЦСКА и «Факелом» состоится 9 августа на «ВЕБ Арене» в Москве. Начало в 18:30 мск. ЦСКА — «Факел» Ставки (к: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 09 Августа 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 18:30 Факел Факел
  • Воронеж
    •

    ЦСКА

    В первом туре ЦСКА без лишних церемоний зашел с крупной сухой победы. На выезде команда Владимира Федотова разгромила «Оренбург» со счетом 6:0.

    Этот результат положил начало победной серии «армейцев», которая длится уже три поединка. В каждом из трех случаев ЦСКА забил как минимум по три гола.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Факел

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  • 1.554.405.50Бонус$9500
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    В последних матчах РПЛ хозяева со счетом 3:2 победили «Ахмат» и разгромили со счетом 4:1 «Локомотив».

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    Напомним, что ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. В прошлом сезоне клуб в финале обыграл «Краснодар».

    «Факел»

    Воронежцы не смогли выиграть ни в одном из четырех матчей сезона. У них четыре поражения, при этом команда смогла отметиться голом в каждом из поединков.

    В первом туре Кубка «Факел» проиграл «Сочи» со счетом 1:3. Крупнее гости уступили в РПЛ, когда пропустили на своем поле 4 от «Локомотива» (1:4).

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    • В РПЛ помимо «Локо» обидчиком «Факела» стали «Ростов» (1:2) и «Балтика» (1:2).

    По сути сейчас клуб выступает в роли трамплина даже для тех, кому ранее не удавалось побеждать. Отсюда 0 очков и последнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Прогноз и ставка

    Ставки принимаются с котировками 1.56 и 5.40 на победу одной и другой команды. Коэффициент 4.40 выставлен на ничейный исход матча.

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    ЦСКА не составит труда обыграть аутсайдера РПЛ, который на данный момент выглядит практически безобидным. К тому же у «армейцев» не было никаких проблем с этим соперником в последних трех очных матчах, которые закончились победой.

    ЦСКА трижды выиграл с форой -1.5. Поставить на этот вариант можно с коэффициентом 2.38.

    Также можно поставить на победу ЦСКА + тотал больше 3.5 за 3.46. У ЦСКА все три последних матча закончились с тотал больше 4.

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    ЦСКА — «Факел» Ставки (к: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 09.08.2023. Прогнозы на футбол. ЦСКА не оставит шансов «Воронежу»
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