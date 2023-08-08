В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов польский «Ракув» примет кипрский «Арис». Поединок состоится 8 августа в 21:00 мск. «Ракув» — «Арис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ракув»

Польский клуб в квалификации ЛЧ с самого старта. Миновать удалось только предварительный раунд. При этом команда провела параллельно 3 поединка на внутренней арене Польши.

«Ракув» проиграл «Легии» (по пенальти) в матче за Суперкубок. В чемпионате коллектив разгромил «Ягеллонию» (3:0) и сыграл вничью с «Вартой» (2:2).

В квалификации ЛЧ хозяева прошли «Флору» и «Карабах». Со вторым соперником было сложнее, там удалось выиграть с перевесом всего в один мяч (4:3).

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В общей сложности «Ракув» выиграл 3 матча из пяти последних и не проиграл ни в одном из пяти случаев.

«Арис»

Для киприотов это будет лишь четвертый матч в новом сезоне. При этом команда выиграла все три стартовым поединка, но без пропущенных голов не обошлось.

«Арис» стартовал с победы в матче за Суперкубок Кипра, в котором он всухую обыграл «Омонию» со счетом 2:0.

В ЛЧ клуб стартовал со второго раунда. Там ему попался БАТЭ, с которым было две ярких баталии.

На своем поле «Арис» одолел соперника со счетом 6:2, после чего в Борисове команды разошлись со счетом 5:3, и тоже в пользу «легкой бригады».

Прогноз и ставка

Коэффициенты на основные исходы поединка такие: 1.65 на победу «Ракува», 3.80 на ничью и 5.00 на победу «Ариса».

Обе команды, похоже, не любят скучных поединков. У «Ракува» в 4 из 5 случаев тотал не опускался ниже трех. «Арис» выдал голевой триллер в прошлом раунде отбора, в котором было забито 16 мячей.

Прогноз: матч будет результативным, команды забьют на двоих не менее трех мячей. Ставка — тотал матча больше 2.5 за 2.00.

Однозначно команды обменяются голами. Так что можно поставить на двойной исход — обе забьют + тотал больше 2.5 за 2.38.