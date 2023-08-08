«Ракув»
Польский клуб в квалификации ЛЧ с самого старта. Миновать удалось только предварительный раунд. При этом команда провела параллельно 3 поединка на внутренней арене Польши.
«Ракув» проиграл «Легии» (по пенальти) в матче за Суперкубок. В чемпионате коллектив разгромил «Ягеллонию» (3:0) и сыграл вничью с «Вартой» (2:2).
В квалификации ЛЧ хозяева прошли «Флору» и «Карабах». Со вторым соперником было сложнее, там удалось выиграть с перевесом всего в один мяч (4:3).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В общей сложности «Ракув» выиграл 3 матча из пяти последних и не проиграл ни в одном из пяти случаев.
«Арис»
Для киприотов это будет лишь четвертый матч в новом сезоне. При этом команда выиграла все три стартовым поединка, но без пропущенных голов не обошлось.
«Арис» стартовал с победы в матче за Суперкубок Кипра, в котором он всухую обыграл «Омонию» со счетом 2:0.
В ЛЧ клуб стартовал со второго раунда. Там ему попался БАТЭ, с которым было две ярких баталии.
На своем поле «Арис» одолел соперника со счетом 6:2, после чего в Борисове команды разошлись со счетом 5:3, и тоже в пользу «легкой бригады».
Прогноз и ставка
Коэффициенты на основные исходы поединка такие: 1.65 на победу «Ракува», 3.80 на ничью и 5.00 на победу «Ариса».
Обе команды, похоже, не любят скучных поединков. У «Ракува» в 4 из 5 случаев тотал не опускался ниже трех. «Арис» выдал голевой триллер в прошлом раунде отбора, в котором было забито 16 мячей.
Прогноз: матч будет результативным, команды забьют на двоих не менее трех мячей. Ставка — тотал матча больше 2.5 за 2.00.
Однозначно команды обменяются голами. Так что можно поставить на двойной исход — обе забьют + тотал больше 2.5 за 2.38.