«Паневежис» сыграет на своем поле с «Хегельман Литауэн» в рамках 25-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 7 августа, начало — в 19:00 мск. «Паневежис» — «Хегельман Литауэн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Паневежис»

Эта команда прекрасно проводит нынешний чемпионат. «Паневежис» уверенно лидирует, опережая идущий следом «Жальгирис» на 8 очков.

Более того, у команды еще имеется матч в запасе. Да и по игре «Паневежис» смотрится, пожалуй, монолитнее остальных соперников.

Минувший тур команда провела продуктивно. В битве лидеров ей удалось добыть крайне важную викторию над «Жальгирисом» (2:1).

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А вот вылет из Лиги конференций стал разочарованием. «Паневежис» по сумме двух встреч (1:2) уступил дорогу в следующий раунд «Хапоэлю» Беэр-Шева.

В этом поединке хозяева твердо намерены взять три очка. Ничего другого им просто не остается, ведь конкуренты также не дремлют.

«Хегельман Литауэн»

Эта команда текущий сезон проводит относительно продуктивно. Сейчас «Хегельман Литауэн» пребывает на 4 месте в турнирной таблице.

В предыдущем туре «Хегельман Литауэн» добыл три очка. Дома команда нанесла поражение аутсайдеру чемпионата «Ритеряю» (1:0).

До того «Хегельман Литауэн» на выезде отправил три сухих мяча в ворота «Банги». К тому же, команда не пропускает уже в трех матчах кряду.

В нынешнем сезоне команда уже дважды уступила «Паневежису». Последнее поражение в начале июня вышло минимальным.

И уж точно «Хегельман Литауэн» едет в гости за очками. Гости будут рассчитывать на надежность собственных тылов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Паневежиса» предлагают — 1.91.

На викторию «Хегельман Литауэн» дают — 3.77, ничья оценена — в 3.44.

«Паневежис» явно постарается увеличить отрыв от «Жальгириса», так что явно будет активен в атаке .

Наш прогноз — Победа «Паневежиса» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Фора «Паневежиса» -1.5 за 3.38.