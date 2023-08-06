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    «МЮ» продлит серию без побед?

    «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик». Ставка (к. 3.35) и прогноз на товарищеский матч 6 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»
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    Маркус Рэшфорд
    «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Атлетика» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 06 Августа 2023 года
    Манчестер Юнайтед
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    «Манчестер Юнайтед»

    Сезон еще не начался, а болельщики одного из самых богатых клубов мира уже напряглись.

    Три недавних матча явно не добавили оптимизма в том числе и главному тренеру «МЮ» Эрика тен Хагу.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Атлетик

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    В предыдущей товарищеской встрече «красные дьяволы» проиграли дортмундской «Боруссии» — 2:3.

    Понятно, что сейчас все активно экспериментируют, пробуют разные варианты, однако это не единственная осечка «МЮ».

    Перед этим команда тех Хага проиграла мадридскому «Реалу» — 0:2.

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    • Пока что единственным позитивным моментом межезонья остается победа над «Арсеналом» — 2:0. После этого матча тен Хаг не скрывал, что здесь его порадовал и результат, и игра.

    «Атлетик»

    «Атлетик» тем временем тоже не блещет в товарищеских матчах.

    В шести предыдущих встречах команда Эрнесто Вальверде одержала лишь одну победу. Две недели назад баски обыграли мексиканскую «Некаксу» (2:0).

    На прошлой неделе «Атлетик» умудрился проиграть даже «Химнастике» из четвертого по силе дивизиона. Каким бы составом тут ни играли, это все равно печальная история.

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    Вскоре после этого «Атлетик» потерпел поражения от шотландского «Селтика» (2:3) и сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На «МЮ» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Атлетика» — за 4.65.

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    Скорее всего, «МЮ» на этот раз порадует своих поклонников, но им вряд ли стоит рассчитывать на убедительную победу.

    Ставка — победа «МЮ» и обе команды забьют за 3.32.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.95.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 06.08.2023. Прогнозы на футбол. «МЮ» продлит серию без побед?
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