«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Атлетика» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Сезон еще не начался, а болельщики одного из самых богатых клубов мира уже напряглись.

Три недавних матча явно не добавили оптимизма в том числе и главному тренеру «МЮ» Эрика тен Хагу.

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В предыдущей товарищеской встрече «красные дьяволы» проиграли дортмундской «Боруссии» — 2:3.

Понятно, что сейчас все активно экспериментируют, пробуют разные варианты, однако это не единственная осечка «МЮ».

Перед этим команда тех Хага проиграла мадридскому «Реалу» — 0:2.

Пока что единственным позитивным моментом межезонья остается победа над «Арсеналом» — 2:0. После этого матча тен Хаг не скрывал, что здесь его порадовал и результат, и игра.

«Атлетик»

«Атлетик» тем временем тоже не блещет в товарищеских матчах.

В шести предыдущих встречах команда Эрнесто Вальверде одержала лишь одну победу. Две недели назад баски обыграли мексиканскую «Некаксу» (2:0).

На прошлой неделе «Атлетик» умудрился проиграть даже «Химнастике» из четвертого по силе дивизиона. Каким бы составом тут ни играли, это все равно печальная история.

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Вскоре после этого «Атлетик» потерпел поражения от шотландского «Селтика» (2:3) и сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1).

Прогноз и ставка

На «МЮ» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Атлетика» — за 4.65.

Скорее всего, «МЮ» на этот раз порадует своих поклонников, но им вряд ли стоит рассчитывать на убедительную победу.

Ставка — победа «МЮ» и обе команды забьют за 3.32.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.95.