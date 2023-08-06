«Грассхоппер» и «Базель» сыграют между собой матч 3-го тура швейцарской Суперлиги. Начало встречи — 6 августа в 17:30 по московскому времени. «Грассхоппер» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Грассхоппер»

«Грассхоппер» является рекордсменом страны по количеству чемпионств в Швейцарии. На счету команды из Цюриха 27 побед в этом турнире. Крайний раз «Грассхоппер» выигрывал чемпионат в далеком 2003 году.

В последние годы «кузнечики» выступают не так успешно. Два крайних сезона «Грассхоппер» завершил на 8-м и 7-м местах соответственно. А в 2019/2020 и 2020/2021 годах и вовсе играл в Первой Лиге.

Нынешняя компания пока также не принесла «Грассхопперу» успеха. Подопечные Бруно Бернера начали с домашнего поражения от «Серветта» (1:3).

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Во втором туре «кузнечики» увезли одно очко с выезда, отыгравшись на 76-й минуте матча против «Лозанны» (1:1). 2 августа «Грассхоппер» также успел провести одну товарищескую встречу, где крупно обыграл соотечественников — клуб «Рапперсвиль» (3:0).

«Базель»

В минувшем сезоне «Базель» занял 5-е место в чемпионате и пробился в Лигу Конференций. Правда из этого турнира «красно-синие» вылетели уже на первой для себя стадии.

На прошлой неделе «Базель» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций неожиданно уступили дома «Тоболу» (1:3). В ответной встрече в Казахстане швейцарская команда победила со счетом 2:1, но покинула турнир, проиграв по сумме двух встреч.

Возвращаемся к делам национального чемпионата. На старте нового сезона «Базель» проиграл на выезде «Санкт-Галлену» (1:2). Матч второго тура против против «Винтертура» подарил зрителям массу голов, а победу в нем одержали «красно-синие» (5:2).

На данный момент «Базель» занимает 6-е место в турнирной таблице (3 очка) с общей разницей мячей 6:4.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают «Базель» фаворитом данного противостояния. На победу гостей предлагают коэффициент 2.25.

Поставить на викторию «Грассхоппера» можно с коэффициентом 2.90, ничья идет за 3.75.

Очные матчи этих команд часто получаются результативными. Можно предположить, что нас ждет игра на встречных курсах.

Наш прогноз и ставка — ТБ (3,5) с коэффициентом 2.35.

У «Базеля» плотный график — 2-я игра за 4 дня. Гости могу физически просесть во второй половине встречи. Еще один вариант ставки — Фора (0) во втором тайме на «Грассхоппер» за 2.07.