«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. «Боруссия» Д — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д в предыдущем сезоне выступила не столь успешно. Дортмундцы в последнем туре досадно упустили чемпионский титул.

Нынешним летом команда сыграла шесть контрольных матчей. В них «Боруссия» Д выиграла пять раз при одной ничьей.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Аякс 1X2Новым игрокам 1.674.304.50Бонус$9500

Последний контрольный поединок как раз и завершился для команды паритетом. Дортмундцы подписали мировое соглашение с «Челси» (1:1).

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Интересно, что до того команда переиграла «Манчестер Юнайтед» (3:2). А уж с более скромными оппонентами дортмундцы разбирались играючи.

Наверняка в этой встрече «Боруссия» Д будет активно атаковать. Настрой на новый сезон у команды серьезный, да и результаты контрольных матчей достойные.

«Аякс»

Эта команда провела противоречивый минувший сезон. В своем чемпионате амстердамцы финишировали на скромном 3 месте.

Последний контрольный поединок команде не удался. «Аякс» по всем статьям уступил скромному «Аугсбургу» (1:3).

Интересно, из пяти сыгранных контрольных матчей команда выиграла дважды. При этом «Аякс» дважды же и уступил.

Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальный состав. «Аякс» явно желает проверить свои силы на фоне одной из сильнейших команд Германии.

Номинальные гости явно будут стараться найти свои шансы у ворот немцев. Должен прибавлять и форвард Брайан Бробби, имеющий небольшой опыт выступлений в Бундеслиге.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.64.

На викторию «Аякса» дают — 4.08, ничья оценена — в 4.00.

«Боруссия» Д имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же выгодно смотрится в летних спаррингах .

Наш прогноз — Победа «Боруссии» Д в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.75.