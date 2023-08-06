«Боруссия» Д
«Боруссия» Д в предыдущем сезоне выступила не столь успешно. Дортмундцы в последнем туре досадно упустили чемпионский титул.
Нынешним летом команда сыграла шесть контрольных матчей. В них «Боруссия» Д выиграла пять раз при одной ничьей.
Коэффициенты матча Боруссия Д — Аякс
Последний контрольный поединок как раз и завершился для команды паритетом. Дортмундцы подписали мировое соглашение с «Челси» (1:1).
Интересно, что до того команда переиграла «Манчестер Юнайтед» (3:2). А уж с более скромными оппонентами дортмундцы разбирались играючи.
Наверняка в этой встрече «Боруссия» Д будет активно атаковать. Настрой на новый сезон у команды серьезный, да и результаты контрольных матчей достойные.
«Аякс»
Эта команда провела противоречивый минувший сезон. В своем чемпионате амстердамцы финишировали на скромном 3 месте.
Последний контрольный поединок команде не удался. «Аякс» по всем статьям уступил скромному «Аугсбургу» (1:3).
Интересно, из пяти сыгранных контрольных матчей команда выиграла дважды. При этом «Аякс» дважды же и уступил.
Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальный состав. «Аякс» явно желает проверить свои силы на фоне одной из сильнейших команд Германии.
Номинальные гости явно будут стараться найти свои шансы у ворот немцев. Должен прибавлять и форвард Брайан Бробби, имеющий небольшой опыт выступлений в Бундеслиге.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.64.
На викторию «Аякса» дают — 4.08, ничья оценена — в 4.00.
«Боруссия» Д имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же
Наш прогноз — Победа «Боруссии» Д в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.75.