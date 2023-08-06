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    Дортмундцы быстро разберутся с «Аяксом»

    «Боруссия» Д — «Аякс». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Аякс»
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    Юссуфа Мукоко
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. «Боруссия» Д — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 06 Августа 2023 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 18:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    «Боруссия» Д

    «Боруссия» Д в предыдущем сезоне выступила не столь успешно. Дортмундцы в последнем туре досадно упустили чемпионский титул.

    Нынешним летом команда сыграла шесть контрольных матчей. В них «Боруссия» Д выиграла пять раз при одной ничьей.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Аякс

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  • 1.674.304.50Бонус$9500
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    Последний контрольный поединок как раз и завершился для команды паритетом. Дортмундцы подписали мировое соглашение с «Челси» (1:1).

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    Интересно, что до того команда переиграла «Манчестер Юнайтед» (3:2). А уж с более скромными оппонентами дортмундцы разбирались играючи.

    Наверняка в этой встрече «Боруссия» Д будет активно атаковать. Настрой на новый сезон у команды серьезный, да и результаты контрольных матчей достойные.

    «Аякс»

    Эта команда провела противоречивый минувший сезон. В своем чемпионате амстердамцы финишировали на скромном 3 месте.

    Последний контрольный поединок команде не удался. «Аякс» по всем статьям уступил скромному «Аугсбургу» (1:3).

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    • Интересно, из пяти сыгранных контрольных матчей команда выиграла дважды. При этом «Аякс» дважды же и уступил.

    Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальный состав. «Аякс» явно желает проверить свои силы на фоне одной из сильнейших команд Германии.

    Номинальные гости явно будут стараться найти свои шансы у ворот немцев. Должен прибавлять и форвард Брайан Бробби, имеющий небольшой опыт выступлений в Бундеслиге.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.64.

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    На викторию «Аякса» дают — 4.08, ничья оценена — в 4.00.

    «Боруссия» Д имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же выгодно смотрится в летних спаррингах.

    Наш прогноз — Победа «Боруссии» Д в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.75.

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    «Боруссия» Д — «Аякс»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 06.08.2023. Прогнозы на футбол. Дортмундцы быстро разберутся с «Аяксом»
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