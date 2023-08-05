«Норвич» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 1-го тура английского Чемпионшипа. Встреча пройдет 5 августа, начало — в 17:00 мск. «Норвич» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

Команда в прошлом сезоне боролась за повышение в классе. Правда, когда «Норвич» в конце чемпионата понял, что выйти в плей-офф шансов мало, то в итоге откатился на 13-е место.

Отставание от искомой шестой строчки в итоге составило семь баллов. Могло быть лучше, но «Канарейки» проиграли три последних поединка чемпионата.

Коэффициенты матча Норвич Сити — Халл Сити 1X2Новым игрокам 1.753.654.80Бонус$9500

В последнем перед стартом нового чемпионата матче клуб победил. В товарищеской встрече ему удалось победить греческий «Олимпиакос» (2:0).

Все прогнозы на футбол

Шесть последних поединков, которыми как раз были товарищеские встречи, коллектив не знает поражений при трех победах и трех ничьих, поэтому выглядит убедительно.

«Халл Сити»

«Халл Сити» провел очередной блеклый сезон. Команда сохранила место в Чемпионшипе, но итоговое 15-е место явно не стало успехом.

«Халл Сити» отличают проблемы с реализацией. В 46 сыгранных матчах команда отличилась всего 51 забитым мячом.

В последнем перед стартом нового чемпионата матче «Тигры» не смогли победить. В товарищеской встрече клуб не сумел победить французский «Нант» (1:1).

В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и шести ничьих, так что сопернику будет непросто победить.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Норвич», коэффициент на победу которого равен 1,775. Успех «Халл Сити» оценивается в 4,56, ничья — в 3,70.

В пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,90.

Еще один вариант ставки — «Халл Сити» не проиграет за 2,07, ведь в девяти последних матчах гости не уступали.