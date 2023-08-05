ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи БуффонБуффон, Яшин, Касильяс и еще семь величайших вратарей в истории футбола Хабиб Нурмагомедов5 лучших борцов в истории легкого дивизиона UFC «Краснодар»«Краснодар» — «Пари НН». Онлайн
  • 01:10
    • Источник: Энрике может покинуть ПСЖ
  • 23:17
    • «Хиберниан» и «Риека» разгромили своих соперников в квалификации Лиги конференций
  • 22:54
    • «Гент», «Брюгге» и АПОЭЛ пополнили список участников 3-го раунда отбора Лиги конференций
  • 21:12
    • В «Зените» подтвердили интерес европейских клубов к Венделу
  • 21:05
    • «Урарту», РФШ, «Паневежис» и «Динамо» Тбилиси вылетели из Лиги конференций
  • 18:19
    • Дембеле пополнит ряды «ПСЖ»
  • 17:37
    • «Динамо» не против расстаться с Захаряном за 12 миллионов евро плюс 3 бонусами
    Все новости спорта

    Как «Норвич» начнет новый сезон?

    «Норвич» — «Халл Сити». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 5 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Норвич Прогнозы на Халл Сити
    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Халл Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Норвич» — фаворит матча
    «Норвич» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 1-го тура английского Чемпионшипа. Встреча пройдет 5 августа, начало — в 17:00 мск. «Норвич» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Августа 2023 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 17:00 Халл Сити Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •

    «Норвич»

    Команда в прошлом сезоне боролась за повышение в классе. Правда, когда «Норвич» в конце чемпионата понял, что выйти в плей-офф шансов мало, то в итоге откатился на 13-е место.

    Отставание от искомой шестой строчки в итоге составило семь баллов. Могло быть лучше, но «Канарейки» проиграли три последних поединка чемпионата.

    Коэффициенты матча Норвич Сити — Халл Сити

    1X2Новым игрокам
  • 1.753.654.80Бонус$9500
    •

    В последнем перед стартом нового чемпионата матче клуб победил. В товарищеской встрече ему удалось победить греческий «Олимпиакос» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Шесть последних поединков, которыми как раз были товарищеские встречи, коллектив не знает поражений при трех победах и трех ничьих, поэтому выглядит убедительно.

    «Халл Сити»

    «Халл Сити» провел очередной блеклый сезон. Команда сохранила место в Чемпионшипе, но итоговое 15-е место явно не стало успехом.

    «Халл Сити» отличают проблемы с реализацией. В 46 сыгранных матчах команда отличилась всего 51 забитым мячом.

  • Буффон, Яшин, Касильяс и еще семь величайших вратарей в истории футбола
  • Десятка лучших голкиперов на все времена
  • Вчера

    • В последнем перед стартом нового чемпионата матче «Тигры» не смогли победить. В товарищеской встрече клуб не сумел победить французский «Нант» (1:1).

    В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и шести ничьих, так что сопернику будет непросто победить.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Норвич», коэффициент на победу которого равен 1,775. Успех «Халл Сити» оценивается в 4,56, ничья — в 3,70.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,90.

    Еще один вариант ставки — «Халл Сити» не проиграет за 2,07, ведь в девяти последних матчах гости не уступали.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Осасуна — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нафтан — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Оболонь — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч ЦСКА Ереван — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Металлург Бекабад — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Араз — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флора — Курессааре
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Судува — Дайнава Алитус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.16
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Уотерфорд — Кэрри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Норвич» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 05.08.2023. Прогнозы на футбол. Как «Норвич» начнет новый сезон?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры