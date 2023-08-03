ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мейсон МаунтМанчестерская «Семерка»: Маунт наследует номер Беста, Бекхэма и Роналду Remnant IIRemnant II: топ-5 классов, которые идеально подойдут для одиночной кампании «Спартак» — «Балтика»«Спартак» набирает ход. Красно-белые одержали третью победу подряд
    Все новости спорта

    Да будет голепад!

    «Тирана» — «Бешикташ». Ставка (к. 2.79) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Бешикташ Прогнозы на Футбол Турции Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Тирана» — «Бешикташ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бешикташ»
    «Тирана» сыграет на своем поле с «Бешикташем» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 21:00 мск. «Тирана» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Тирана
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Тирана 21:00 Бешикташ Бешикташ
  • Стамбул
    •

    «Тирана»

    В первом поединке албанцы дали бой «Бешикташу». Вот только в итоге турки продемонстрировали свой класс (3:1).

    Зато предыдущий раунд Лиги конференций «Тирана» прошла удачно. Батумское «Динамо» было обыграно по сумме двух встреч (1:1, 2:1).

    Отметим бразильского форварда Кайну. Именно он забил единственный мяч в ворота турок в первом поединке.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Албанцы постараются извлечь уроки из первой встречи. Правда, теперь им нужно выигрывать, как минимум, с разницей в два мяча.

    «Тиране» нужно исключительно атаковать. Правда, соперник выглядит весьма монолитно, да и собственные проблемы никуда не делись.

    «Бешикташ»

    Эта команда еще не стартовала в своем чемпионате. «Бешикташ» до первого матча с албанцами принимал участие лишь в контрольных поединках.

    Турки будут прибавлять от матча к матчу. Разумеется, важной целью будет попадание в групповую стадию Лиги конференций.

  • Трансферный дайджест. 25 — 31 июля
  • Неожиданный трансфер Дембеле, новые команды Де Хеа и Фреда, борьба за Райя
  • 31/07/2023

    • В первом поединке «Бешикташ» фактически решил все вопросы относительно прохода в следующий раунд. Вряд ли турки упустят гандикап в два мяча.

    Вероятно, тренерский штаб предоставит отдых нескольким ведущим исполнителям. Зато шанс может получить юный форвард Семих Кылычсой.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут активны у ворот соперника. Турки смотрятся куда мощнее скромного оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.42.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Тираны» дают — 7.41, ничья оценена — в 4.60.

    Турки явно не собираются играть чисто на удержание имеющегося преимущества, да и оппоненту нужно атаковать.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.64.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Аргентина (жен) — Швеция (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Ямайка (жен) — Бразилия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Астана — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Верес — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Карабах — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Наполи — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч 2DROTS — Сахалин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мольде — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хеккен — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Генк — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч АЕК — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тирана» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. Да будет голепад!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры