«Тирана» сыграет на своем поле с «Бешикташем» в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 21:00 мск. «Тирана» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тирана»

В первом поединке албанцы дали бой «Бешикташу». Вот только в итоге турки продемонстрировали свой класс (3:1).

Зато предыдущий раунд Лиги конференций «Тирана» прошла удачно. Батумское «Динамо» было обыграно по сумме двух встреч (1:1, 2:1).

Отметим бразильского форварда Кайну. Именно он забил единственный мяч в ворота турок в первом поединке.

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Албанцы постараются извлечь уроки из первой встречи. Правда, теперь им нужно выигрывать, как минимум, с разницей в два мяча.

«Тиране» нужно исключительно атаковать. Правда, соперник выглядит весьма монолитно, да и собственные проблемы никуда не делись.

«Бешикташ»

Эта команда еще не стартовала в своем чемпионате. «Бешикташ» до первого матча с албанцами принимал участие лишь в контрольных поединках.

Турки будут прибавлять от матча к матчу. Разумеется, важной целью будет попадание в групповую стадию Лиги конференций.

В первом поединке «Бешикташ» фактически решил все вопросы относительно прохода в следующий раунд. Вряд ли турки упустят гандикап в два мяча.

Вероятно, тренерский штаб предоставит отдых нескольким ведущим исполнителям. Зато шанс может получить юный форвард Семих Кылычсой.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут активны у ворот соперника. Турки смотрятся куда мощнее скромного оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.42.

На викторию «Тираны» дают — 7.41, ничья оценена — в 4.60.

Турки явно не собираются играть чисто на удержание имеющегося преимущества , да и оппоненту нужно атаковать.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.64.