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    Сдержит ли «Интернасьонал» «Ривер Плейт»?

    «Ривер Плейт» — «Интернасьонал». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Кубок Либертадорес, 2 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Интернасьонал»
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    «Ривер Плейт» — фаворит матча
    «Ривер Плейт» сыграет на своем поле с «Интернасьоналом» в рамках первого матча 1/8 финала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 2 августа, начало — в 03:00 мск. «Ривер Плейт» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 02 Августа 2023 года
    Ривер Плейт
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •  Ривер Плейт 03:00 Интернасьонал Интернасьонал
  • Бразилия. Серия А
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    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» вышел в плей-офф благодаря второму месту в группе, победителями которой стал бразильский «Флуминенсе». Позади оказались перуанский «Спортинг Кристал» и боливийский «Стронгест».

    Клуб уже завершил выступления в чемпионате Аргентине, где досрочно стал чемпионом, на 11 очков опередив ближайшего преследователя «Тальереса».

    В заключительном туре национального первенства команда взяла верх над «Рисингом» (2:1), так что подходит к противостоянию в хорошем настроении.

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    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две побелы при двух ничьих и одном поражении — это явно заурядная форма.

    «Интернасьонал»

    «Интернасьонал» вышел в плей-офф благодаря победе в группе, где позади оказались уругвайский «Насьональ», колумбийский «Индепендьенте» и венесуэльский «Метрополитанос».

    Команда в нынешнем сезоне является середняком бразильского чемпионата. На текущий момент «Интернасьонал» находится на 12-м месте в турнирной таблице.

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    • Он находится аккурат в зоне Южноамериканского Кубка, опережая ближайшего конкурента лишь на два очка. Отставание от зоны Кубка Либертадорес слишком велико, чтобы ему удалось туда в итоге попасть.

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не выиграл при трех ничьих и двух поражениях, так что у него откровенно провальная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ривер Плейт», коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Интернасьонала» оценивается в 6,71, ничья — в 4,03.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,03.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,94, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

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    «Ривер Плейт» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Интернасьонал» «Ривер Плейт»?
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