«Ривер Плейт»
«Ривер Плейт» вышел в плей-офф благодаря второму месту в группе, победителями которой стал бразильский «Флуминенсе». Позади оказались перуанский «Спортинг Кристал» и боливийский «Стронгест».
Клуб уже завершил выступления в чемпионате Аргентине, где досрочно стал чемпионом, на 11 очков опередив ближайшего преследователя «Тальереса».
В заключительном туре национального первенства команда взяла верх над «Рисингом» (2:1), так что подходит к противостоянию в хорошем настроении.
В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две побелы при двух ничьих и одном поражении — это явно заурядная форма.
«Интернасьонал»
«Интернасьонал» вышел в плей-офф благодаря победе в группе, где позади оказались уругвайский «Насьональ», колумбийский «Индепендьенте» и венесуэльский «Метрополитанос».
Команда в нынешнем сезоне является середняком бразильского чемпионата. На текущий момент «Интернасьонал» находится на 12-м месте в турнирной таблице.
Он находится аккурат в зоне Южноамериканского Кубка, опережая ближайшего конкурента лишь на два очка. Отставание от зоны Кубка Либертадорес слишком велико, чтобы ему удалось туда в итоге попасть.
В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не выиграл при трех ничьих и двух поражениях, так что у него откровенно провальная форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Ривер Плейт», коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Интернасьонала» оценивается в 6,71, ничья — в 4,03.
В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,03.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,94, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.