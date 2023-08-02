«Ривер Плейт» сыграет на своем поле с «Интернасьоналом» в рамках первого матча 1/8 финала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 2 августа, начало — в 03:00 мск. «Ривер Плейт» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» вышел в плей-офф благодаря второму месту в группе, победителями которой стал бразильский «Флуминенсе». Позади оказались перуанский «Спортинг Кристал» и боливийский «Стронгест».

Клуб уже завершил выступления в чемпионате Аргентине, где досрочно стал чемпионом, на 11 очков опередив ближайшего преследователя «Тальереса».

В заключительном туре национального первенства команда взяла верх над «Рисингом» (2:1), так что подходит к противостоянию в хорошем настроении.

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В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две побелы при двух ничьих и одном поражении — это явно заурядная форма.

«Интернасьонал»

«Интернасьонал» вышел в плей-офф благодаря победе в группе, где позади оказались уругвайский «Насьональ», колумбийский «Индепендьенте» и венесуэльский «Метрополитанос».

Команда в нынешнем сезоне является середняком бразильского чемпионата. На текущий момент «Интернасьонал» находится на 12-м месте в турнирной таблице.

Он находится аккурат в зоне Южноамериканского Кубка, опережая ближайшего конкурента лишь на два очка. Отставание от зоны Кубка Либертадорес слишком велико, чтобы ему удалось туда в итоге попасть.

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не выиграл при трех ничьих и двух поражениях, так что у него откровенно провальная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ривер Плейт», коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Интернасьонала» оценивается в 6,71, ничья — в 4,03.

В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,03.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,94, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.