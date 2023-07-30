В ночь на 30 июля в американском городе Арлингтон состоится товарищеский поединок, в котором «Барселона» сыграет против мадридского «Реала». Начало игры намечено на полночь по мск. «Барселона» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» по итогам прошлого сезона выиграла чемпионат Испании. Отметим, что золото она оформила задолго до финиша первенства и уступила только в шести играх из 38, причем трижды в заключительных четырех встречах.

Характерной особенностью каталонцев в минувшем розыгрыше Примеры была надежная игра в обороне, ведь за всю турнирную дистанцию они пропустили лишь 20 мячей.

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На евроарене же «сине-гранатовые» выступили неудачно. Сперва они вылетели с Лиги чемпионов после группового этапа, а затем прекратили борьбу в 1/16 финала Лиги Европы, проиграв там «МЮ» (2:2 и 1:2).

Все прогнозы на футбол

В межсезонье «Барса» успела уже провести две спарринг-встречи. В первой из них она обыграла японский клуб «Кобе» 2:0, а во втором поединке потерпела фиаско от лондонского «Арсенала» со счетом 3:5.

«Реал»

«Реал» же в минувшем розыгрыше чемпионата Испании довольствовался второй позицией, проиграв предстоящему противнику на финише аж десять пунктов.

Однако мадридцы без трофеев не остались, выиграв национальный кубов. В финале они справились с памплонской «Осасуной», выиграв тот поединок со счетом 2:1.

В еврокубках «сливочные» выступили лучше, чем предстоящий противник. Они добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграли будущему победитель турнира — «Ман Сити» (1:1 и 0:4).

При подготовке к новому сезону «Реал» уже успел провести два товарищеских матча, выиграв их оба. Он поочередно справился с «Миланом» 3:2 и с «Манчестер Юнайтед» 2:0.

В прошлом сезоне эти клубы провели между собой аж пять встреч, три из которых выиграли каталонцы и дважды сильнее оказались мадридцы. Причем только в одном случае не был превышен верховой тотал.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» предлагают — 2.02.

На викторию «Барселоны» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.90.

Так как эти команды зачастую между собой играют результативно и данный поединок не будет их обременять результатом, то рекомендуем ставить на ТБ 3,5.

А что касаемо исхода, то рискнем здесь спрогнозировать мировую, которой не было в их противостоянии вот уже семь матчей подряд.