«Барселона»
«Барселона» по итогам прошлого сезона выиграла чемпионат Испании. Отметим, что золото она оформила задолго до финиша первенства и уступила только в шести играх из 38, причем трижды в заключительных четырех встречах.
Характерной особенностью каталонцев в минувшем розыгрыше Примеры была надежная игра в обороне, ведь за всю турнирную дистанцию они пропустили лишь 20 мячей.
Коэффициенты матча Барселона — Реал Мадрид
На евроарене же «сине-гранатовые» выступили неудачно. Сперва они вылетели с Лиги чемпионов после группового этапа, а затем прекратили борьбу в 1/16 финала Лиги Европы, проиграв там «МЮ» (2:2 и 1:2).
В межсезонье «Барса» успела уже провести две спарринг-встречи. В первой из них она обыграла японский клуб «Кобе» 2:0, а во втором поединке потерпела фиаско от лондонского «Арсенала» со счетом 3:5.
«Реал»
«Реал» же в минувшем розыгрыше чемпионата Испании довольствовался второй позицией, проиграв предстоящему противнику на финише аж десять пунктов.
Однако мадридцы без трофеев не остались, выиграв национальный кубов. В финале они справились с памплонской «Осасуной», выиграв тот поединок со счетом 2:1.
В еврокубках «сливочные» выступили лучше, чем предстоящий противник. Они добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграли будущему победитель турнира — «Ман Сити» (1:1 и 0:4).
При подготовке к новому сезону «Реал» уже успел провести два товарищеских матча, выиграв их оба. Он поочередно справился с «Миланом» 3:2 и с «Манчестер Юнайтед» 2:0.
В прошлом сезоне эти клубы провели между собой аж пять встреч, три из которых выиграли каталонцы и дважды сильнее оказались мадридцы. Причем только в одном случае не был превышен верховой тотал.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» предлагают — 2.02.
На викторию «Барселоны» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.90.
Так как эти команды зачастую между собой играют результативно и данный поединок не будет их обременять результатом, то рекомендуем ставить на ТБ 3,5.
А что касаемо исхода, то рискнем здесь спрогнозировать мировую, которой не было в их противостоянии вот уже семь матчей подряд.