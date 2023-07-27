В четверг, 27 июля «Маккаби» из Тель-Авива на своём поле сыграет против молдавской команды «Петрокуб». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:30 (мск). «Маккаби» Тель-Авив — «Петрокуб»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Тель-Авив

В летнее межсезонье «Маккаби» сыграл две контрольные игры, победив английский «Борнмут» (1:0) и проиграв южноафриканской команде «Орландо Пайратс» (0:1).

«Маккаби» из Тель-Авива завершил сезон 2022/2023 на бронзовой позиции. В прошлом евросезоне команда добралась до 4 отборочного раунда Лиги конференций, где проигра французской «Ницце» (1:2 — проигрыш в дополнительное время).

До этого в квалификации ЛК были одержаны победы над азербайджанской командой «Зиря» (3:0) и греческим «Арисом» (3:2).

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26 августа — дата начала нового чемпионата Израиля по футболу. «Маккаби» из Тель-Авива свой первый поединок проведет дома против команды «Ашдод».

«Петрокуб»

«Петрокуб» в чемпионате Молдавии стартует куда раньше. 6 августа пройдут матчи 1-го тура, клуб из Хынчешт встретится с главным конкурентом — «Шерифом».

«Петрокуб» — серебряный призер чемпионата Молдавии. Клуб в ожидании старта в еврокубках и чемпионате.

В Лиге конференций «Петрокуб» уже играл — это было в сезоне 2022/2023. Молдавская команда смогла дойти до 3-го раунда. Была сначала обыграна «Флориана» из Мальты (1:0) и албанский клуб «Лячи» (4:1).

Уступить пришлось лишь венгерскому «Фехервару» (1:7) в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Маккаби» Тель-Авив можно

поставить за 1.33, ничью оценивают в 4.95, а на победу «Петрокуба» — в 9.70.

Прогноз: В этом матче «Петрокубу» будет крайне тяжело.

Ставка: Фора «Маккаби» Тель-Авив (-1.5) с коэффициентом 2.01.

Альтернативный прогноз: Команды, воможно сыграют результативно.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.