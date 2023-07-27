ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Ротация Семака и дебют Фернандеса. «Зенит» на классе обыграл «Ахмат» Мойсес КайседоВзлет Мойсеса Кайседо: «Он был создан для больших клубов» Килиан МбаппеЗабудьте о Роналду и Бензема. Переход Мбаппе в Саудовскую Аравию изменит все
  • 07:00
    • Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»
    Все новости спорта

    «Петрокуб» не сможет составить конкуренцию?

    «Маккаби» Тель-Авив — «Петрокуб». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 27 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Петрокуб»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Маккаби» Тель Авив — ХИК
    В четверг, 27 июля «Маккаби» из Тель-Авива на своём поле сыграет против молдавской команды «Петрокуб». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:30 (мск). «Маккаби» Тель-Авив — «Петрокуб»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 27 Июля 2023 года
    Маккаби Т-А
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Маккаби Т-А 20:30 Петрокуб Петрокуб
  • Молдавия. Кубок
    •

    «Маккаби» Тель-Авив

    В летнее межсезонье «Маккаби» сыграл две контрольные игры, победив английский «Борнмут» (1:0) и проиграв южноафриканской команде «Орландо Пайратс» (0:1).

    «Маккаби» из Тель-Авива завершил сезон 2022/2023 на бронзовой позиции. В прошлом евросезоне команда добралась до 4 отборочного раунда Лиги конференций, где проигра французской «Ницце» (1:2 — проигрыш в дополнительное время).

    До этого в квалификации ЛК были одержаны победы над азербайджанской командой «Зиря» (3:0) и греческим «Арисом» (3:2).

    Все прогнозы на футбол

    26 августа — дата начала нового чемпионата Израиля по футболу. «Маккаби» из Тель-Авива свой первый поединок проведет дома против команды «Ашдод».

    «Петрокуб»

    «Петрокуб» в чемпионате Молдавии стартует куда раньше. 6 августа пройдут матчи 1-го тура, клуб из Хынчешт встретится с главным конкурентом — «Шерифом».

    «Петрокуб» — серебряный призер чемпионата Молдавии. Клуб в ожидании старта в еврокубках и чемпионате.

  • Забудьте о Роналду и Бензема. Переход Мбаппе в Саудовскую Аравию изменит все
  • Трансфер француза в «Аль-Хиляль» станет переломным моментом для Саудовской профессиональной лиги
  • Вчера

    • В Лиге конференций «Петрокуб» уже играл — это было в сезоне 2022/2023. Молдавская команда смогла дойти до 3-го раунда. Была сначала обыграна «Флориана» из Мальты (1:0) и албанский клуб «Лячи» (4:1).

    Уступить пришлось лишь венгерскому «Фехервару» (1:7) в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Маккаби» Тель-Авив можно
    поставить за 1.33, ничью оценивают в 4.95, а на победу «Петрокуба» — в 9.70.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: В этом матче «Петрокубу» будет крайне тяжело.

    Ставка: Фора «Маккаби» Тель-Авив (-1.5) с коэффициентом 2.01.

    Альтернативный прогноз: Команды, воможно сыграют результативно.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Путинцева — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Риера — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Корпач — Сэвилл
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Удварди — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Андреева — Бондар
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рус — Подорошка
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мария — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Викмайер — Мартинцова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аванесян — Паке
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кужмова — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Лайон Сити Сейлорс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рууд — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Маккаби» Тель-Авив — «Петрокуб»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на футбол. «Петрокуб» не сможет составить конкуренцию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры