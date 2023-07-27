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    «Матрасники» быстро возьмут свое

    «Атлетико» — Сборная Кей-лиги. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — Сборная Кей-лиги
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    Антуан Гризманн
    «Атлетико» сыграет на своем поле со Сборной Кей-лиги в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 июля, начало — в 14:00 мск. «Атлетико» — Сборная Кей-лиги: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июля 2023 года
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    •  K-League All Stars 14:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Атлетико»

    «Матрасники» минувший сезон в Примере завершили на 3 месте. Причем команда отстала от земляков из «Реала» лишь на один пункт.

    Мадридцы только начинают серию контрольных поединков. Команде удалось сохранить состав, в особенности лидеров.

    Заводилой атак команды является Антуан Гризманн. Француз потрясающе провел минувший сезон, но еще способен прибавить.

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    В этом поединке Диего Симеоне наверняка даст возможность проявить себя нескольким дублерам. Да и вообще, в таких матчах есть шикарная возможность для кадровой ротации.

    Наверняка в этой встрече «Атлетико» не будет отсиживаться в тылах. Мадридцы уж точно намерены начать серию контрольных матчей победой.

    Сборная Кей-лиги

    Эта команда собирается примерно раз в год. Причем традиционно это происходит летом, да и носит больше показательный характер.

    Южнокорейские звезды не сильно известны на мировом пространстве. Да и отсутствие сыгранности сыграет свою отрицательную роль.

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    • В прошлом году команда уступила «Тоттенхэму» (3:6). Сборная Кей-лиги фактически развалилась во втором тайме.

    Вот и нынешняя диспозиция команды выглядит примерно так же. Южнокорейцы постараются дать бой «матрасникам», но может не хватить силенок.

    Номинальные гости уж точно не будут отсиживаться в обороне. Свои шансы у ворот испанцев сборная Кей-лиги должна создать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.50.

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    На викторию Сборной Кей-лиги дают — 6.50, ничья оценена — в 4.50.

    Мадридцы смотрятся весьма монолитно, к тому же сопернику явно не хватает сыгранности.

    Наш прогноз — Победа «Атлетико» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Атлетико» — Сборная Кей-лиги: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на футбол. «Матрасники» быстро возьмут свое
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