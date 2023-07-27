«Атлетико» сыграет на своем поле со Сборной Кей-лиги в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 июля, начало — в 14:00 мск. «Атлетико» — Сборная Кей-лиги: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Матрасники» минувший сезон в Примере завершили на 3 месте. Причем команда отстала от земляков из «Реала» лишь на один пункт.

Мадридцы только начинают серию контрольных поединков. Команде удалось сохранить состав, в особенности лидеров.

Заводилой атак команды является Антуан Гризманн. Француз потрясающе провел минувший сезон, но еще способен прибавить.

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В этом поединке Диего Симеоне наверняка даст возможность проявить себя нескольким дублерам. Да и вообще, в таких матчах есть шикарная возможность для кадровой ротации.

Наверняка в этой встрече «Атлетико» не будет отсиживаться в тылах. Мадридцы уж точно намерены начать серию контрольных матчей победой.

Сборная Кей-лиги

Эта команда собирается примерно раз в год. Причем традиционно это происходит летом, да и носит больше показательный характер.

Южнокорейские звезды не сильно известны на мировом пространстве. Да и отсутствие сыгранности сыграет свою отрицательную роль.

В прошлом году команда уступила «Тоттенхэму» (3:6). Сборная Кей-лиги фактически развалилась во втором тайме.

Вот и нынешняя диспозиция команды выглядит примерно так же. Южнокорейцы постараются дать бой «матрасникам», но может не хватить силенок.

Номинальные гости уж точно не будут отсиживаться в обороне. Свои шансы у ворот испанцев сборная Кей-лиги должна создать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 1.50.

На викторию Сборной Кей-лиги дают — 6.50, ничья оценена — в 4.50.

Мадридцы смотрятся весьма монолитно, к тому же сопернику явно не хватает сыгранности .

Наш прогноз — Победа «Атлетико» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.