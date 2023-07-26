«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» вполне прилично выглядит в летних спаррингах. Из трех поединков манкунианцы извлекли три виктории.
Наверняка цели на новый сезон будут самыми амбициозными. Команда по своему потенциалу вполне способна побороться за самые высокие места в АПЛ.
Отметим надежность тылов команды Эрика тен Хага. В трех контрольных матчах манкунианцы не пропустили ни разу.
Последний контрольный поединок принес команде победу. «Манчестер Юнайтед» уверенно одолел лондонский «Арсенал» (2:0).
Наверняка в этой встрече «Манчестер Юнайтед» будет активно атаковать. Тем паче, соперник у команды очень скромный.
«Рексем»
Эта команда минувший сезон провела весьма продуктивно. «Рексем» выиграл Национальную лигу, набрав крейсерские 111 очков.
Более того, в 46 матчах команда настреляла 116 мячей в ворота соперников. Да и пропускал «Рексем» менее гола за матч — 43 мяча.
«Рексем» также готовится к баталиям в четвертом по рангу английском дивизионе. А вот контрольные поединки команда проводит с сильными соперниками.
И если «Челси» команда уступила безропотно (0:5), то матч со вторым составом «Лос Анжелес Гэлакси» удался на славу. «Рексем» победил американцев (4:0).
«Рексем» наверняка постарается дать бой манкунианцам. Правда, номинальным гостям придется, по большей части, сдерживать атаки соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.28.
На викторию «Рексема» дают — 10.50, ничья оценена — в 6.62.
Наш прогноз — Фора «Манчестер Юнайтед» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.29.