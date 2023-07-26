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    Манкунианцы разгромят «Рексем»

    «Манчестер Юнайтед» — «Рексем». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Рексем»
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    Маркус Рашфорд
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Рексемом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 26 июля, начало — в 05:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Рексем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 25 Июля 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 05:30 Рексхэм Рексхэм
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» вполне прилично выглядит в летних спаррингах. Из трех поединков манкунианцы извлекли три виктории.

    Наверняка цели на новый сезон будут самыми амбициозными. Команда по своему потенциалу вполне способна побороться за самые высокие места в АПЛ.

    Отметим надежность тылов команды Эрика тен Хага. В трех контрольных матчах манкунианцы не пропустили ни разу.

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    Последний контрольный поединок принес команде победу. «Манчестер Юнайтед» уверенно одолел лондонский «Арсенал» (2:0).

    Наверняка в этой встрече «Манчестер Юнайтед» будет активно атаковать. Тем паче, соперник у команды очень скромный.

    «Рексем»

    Эта команда минувший сезон провела весьма продуктивно. «Рексем» выиграл Национальную лигу, набрав крейсерские 111 очков.

    Более того, в 46 матчах команда настреляла 116 мячей в ворота соперников. Да и пропускал «Рексем» менее гола за матч — 43 мяча.

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    • «Рексем» также готовится к баталиям в четвертом по рангу английском дивизионе. А вот контрольные поединки команда проводит с сильными соперниками.

    И если «Челси» команда уступила безропотно (0:5), то матч со вторым составом «Лос Анжелес Гэлакси» удался на славу. «Рексем» победил американцев (4:0).

    «Рексем» наверняка постарается дать бой манкунианцам. Правда, номинальным гостям придется, по большей части, сдерживать атаки соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.28.

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    На викторию «Рексема» дают — 10.50, ничья оценена — в 6.62.

    Команда тен Хага явно намерена продемонстрировать свои лучшие качества, особенно в плане реализации.

    Наш прогноз — Фора «Манчестер Юнайтед» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.29.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Рексем»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 26.07.2023. Прогнозы на футбол. Манкунианцы разгромят «Рексем»
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