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    «Реал» уверенно обыграет удобного для себя соперника

    «Реал» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 2.87) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Райо Вальекано»
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    Карим Бензема
    В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках 36-го тура испанской Примеры «Реал» сыграет против «Райо Вальекано». Встреча состоится 24 мая, начало — в 20:30 по мск. «Реал» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Мая 2023 года

    «Реал»

    «Реал», который на прошлой недели прекратил борьбу в Лиге чемпионов, в чемпионате Испании уже проиграл борьбу за чемпионство «Барселоне» и теперь ведут борьбу с «Атлетико» за вторую строку.

    За три тура до финиша первенства «сливочные» с 71 баллом находятся на третьей позиции, отставая от своего конкурента на пункт.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Райо Вальекано

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    Финишный отрезок в Примере «Реал» проводит не лучшим образом. Так, за пять последних встреч он неизменно чередует гостевые фиаско с домашними викториями. В прошлом туре он в гостях проиграл «Валенсии» со счетом 0:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реала» в рамках чемпионата страны на своем поле уступил всего один раз за 17 игр, которое было в прошлом месяце дома от «Вильярреала» 2:3. После того он выиграл три домашних поединка.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» уже никаких задач в этом чемпионате Испании уже не решает. Коллектив находится в середине турнирной таблицы и выше шансов подняться не имеет.

    «Пчелы» бескомпромиссно проводят финишный отрезок первенства. Так, за прошедшие восемь матчей Примеры они смогли добиться трех выигрышей и пять раз уступили.

    Свои же два последних поединка «великаны» проиграли, поочередно потерпев фиаско на выезде от «Бетиса» 1:3 и на своем поле от «Эспаньола» со счетом 1:2 в прошлом туре.

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    • Вне родных стен «Райо Вальекано» в чемпионате не может выиграть на протяжении последних семи встреч, где он дважды сыграл вничью и пять игр проиграл.

    «Реал» на своем поле выиграл у «Райо Вальекано» в минувших 11 матчах. Причем в девяти случаях выигрыши были с разницей в два и более мячей.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Райо Вальекано» дают — 4.75, ничья оценена — в 3.80.

    После ряда неудач «Реал» при своих зрителях будет настроен реабилитироваться и уверенно обыграет очень удобного для него соперника.

    Прогнозируем, что «сливочные» добудут победу со счетом 2:0.

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    «Реал» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на футбол. «Реал» уверенно обыграет удобного для себя соперника
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