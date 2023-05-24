В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках 36-го тура испанской Примеры «Реал» сыграет против «Райо Вальекано». Встреча состоится 24 мая, начало — в 20:30 по мск. «Реал» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал», который на прошлой недели прекратил борьбу в Лиге чемпионов, в чемпионате Испании уже проиграл борьбу за чемпионство «Барселоне» и теперь ведут борьбу с «Атлетико» за вторую строку.

За три тура до финиша первенства «сливочные» с 71 баллом находятся на третьей позиции, отставая от своего конкурента на пункт.

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Финишный отрезок в Примере «Реал» проводит не лучшим образом. Так, за пять последних встреч он неизменно чередует гостевые фиаско с домашними викториями. В прошлом туре он в гостях проиграл «Валенсии» со счетом 0:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реала» в рамках чемпионата страны на своем поле уступил всего один раз за 17 игр, которое было в прошлом месяце дома от «Вильярреала» 2:3. После того он выиграл три домашних поединка.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» уже никаких задач в этом чемпионате Испании уже не решает. Коллектив находится в середине турнирной таблицы и выше шансов подняться не имеет.

«Пчелы» бескомпромиссно проводят финишный отрезок первенства. Так, за прошедшие восемь матчей Примеры они смогли добиться трех выигрышей и пять раз уступили.

Свои же два последних поединка «великаны» проиграли, поочередно потерпев фиаско на выезде от «Бетиса» 1:3 и на своем поле от «Эспаньола» со счетом 1:2 в прошлом туре.

Вне родных стен «Райо Вальекано» в чемпионате не может выиграть на протяжении последних семи встреч, где он дважды сыграл вничью и пять игр проиграл.

«Реал» на своем поле выиграл у «Райо Вальекано» в минувших 11 матчах. Причем в девяти случаях выигрыши были с разницей в два и более мячей.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала» предлагают — 1.73.

На викторию «Райо Вальекано» дают — 4.75, ничья оценена — в 3.80.

После ряда неудач «Реал» при своих зрителях будет настроен реабилитироваться и уверенно обыграет очень удобного для него соперника.

Прогнозируем, что «сливочные» добудут победу со счетом 2:0.