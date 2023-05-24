24 мая состоится финал Кубка Греции — АЕК сыграет с ПАОКом. Начало игры в 19:30 мск. АЕК — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АЕК

АЕК выиграл чемпионский титул в Суперлиге впервые с сезона 2017/2018. Клуб занял первое место, набрав 83 очка. Таким образом, она прервал 3-летнюю гегемонию «Олимпиакоса».

Команда не терпит поражений уже 6 поединков. В ее активе 4 победы и две ничьи. В текущем месяце у «двуглавых орлов» было две победы и мировая. Серия началась с нулевой в матче против «Олимпиакоса» (0:0).

После этого АЕК на выезде победил «Арис» со счетом 2:1. Последним результатом в сезоне чемпионата стала разгромная победа команды над «Волосом» (4:0).

Все прогнозы на футбол

Что касается Кубка Греции, то путевку в финал хозяева добыли через победу над «Олимпиакосом». По сумме двух встреч счет составил 4:2 в их пользу.

В турнире АЕК не побеждает с сезона 2015/2016. Начиная с 2000 года клуб победил в Кубке 4 раза.

ПАОК

По итогам сезона в чемпионате Греции ПАОК занял 4-е место в зоне Чемпионшипа и получил путевку в квалификацию Лиги конференций.

В концовке розыгрыша команда проиграла «Олимпиакосу» 0:1 и отстала от него на 6 пунктов. Перед этим клуб не уступал на протяжении трех матчей.

Ранее ПАОК победил «Арис» (3:2), сыграл вничью с «Панатинаикосом» (1:1) и выиграл у «Волоса» (2:0).

В Кубке Греции «черно-белые» довольно легко прошли «Ламию» в полуфинале, решив все в первом матче (5:1). В итоге была зафиксирована победа гостей с общим счетом 6:2.

ПАОК выиграл Кубок Греции в сезоне 2020/2021. У клуба четыре победы в последних шести розыгрышах.

Прогноз и ставки

Ставки на победные исходы в основное время принимаются с котировками 2.09 и 3.80 соответственно. 1.52 и 2.60 — эксперты дают на победу команд в финале с учетом дополнительного времени и пенальти.

АЕК провел отличный сезон. Он даже справился с «Олимпиакосом», который по итогу лишил чемпионского титула. Позади тяжелый финал с пирейцами.

По сути, хозяева — лучшая команда сезона в Греции.

Вдобавок АЕК победил в трех из четырех очных матчей с ПАОКом в этом сезоне. Он выиграет и в этом.

Во всех четырех матчах матч завершался с нулем, когда забивала только одна из команд. Вторая ставка — обе забьют (нет) за 1.76.