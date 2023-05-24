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    АЕК сделает «золотой дубль»?

    АЕК — ПАОК. Ставка (к. 2.09) и прогноз на Кубок Греции 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на АЕК — ПАОК
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    Стивен Цубер
    24 мая состоится финал Кубка Греции — АЕК сыграет с ПАОКом. Начало игры в 19:30 мск. АЕК — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    АЕК

    АЕК выиграл чемпионский титул в Суперлиге впервые с сезона 2017/2018. Клуб занял первое место, набрав 83 очка. Таким образом, она прервал 3-летнюю гегемонию «Олимпиакоса».

    Команда не терпит поражений уже 6 поединков. В ее активе 4 победы и две ничьи. В текущем месяце у «двуглавых орлов» было две победы и мировая. Серия началась с нулевой в матче против «Олимпиакоса» (0:0).

    После этого АЕК на выезде победил «Арис» со счетом 2:1. Последним результатом в сезоне чемпионата стала разгромная победа команды над «Волосом» (4:0).

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    Что касается Кубка Греции, то путевку в финал хозяева добыли через победу над «Олимпиакосом». По сумме двух встреч счет составил 4:2 в их пользу.

    В турнире АЕК не побеждает с сезона 2015/2016. Начиная с 2000 года клуб победил в Кубке 4 раза.

    ПАОК

    По итогам сезона в чемпионате Греции ПАОК занял 4-е место в зоне Чемпионшипа и получил путевку в квалификацию Лиги конференций.

    В концовке розыгрыша команда проиграла «Олимпиакосу» 0:1 и отстала от него на 6 пунктов. Перед этим клуб не уступал на протяжении трех матчей.

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  • Вчера

    • Ранее ПАОК победил «Арис» (3:2), сыграл вничью с «Панатинаикосом» (1:1) и выиграл у «Волоса» (2:0).

    В Кубке Греции «черно-белые» довольно легко прошли «Ламию» в полуфинале, решив все в первом матче (5:1). В итоге была зафиксирована победа гостей с общим счетом 6:2.

    ПАОК выиграл Кубок Греции в сезоне 2020/2021. У клуба четыре победы в последних шести розыгрышах.

    Прогноз и ставки

    Ставки на победные исходы в основное время принимаются с котировками 2.09 и 3.80 соответственно. 1.52 и 2.60 — эксперты дают на победу команд в финале с учетом дополнительного времени и пенальти.

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    АЕК провел отличный сезон. Он даже справился с «Олимпиакосом», который по итогу лишил чемпионского титула. Позади тяжелый финал с пирейцами.
    По сути, хозяева — лучшая команда сезона в Греции.

    Вдобавок АЕК победил в трех из четырех очных матчей с ПАОКом в этом сезоне. Он выиграет и в этом.

    Во всех четырех матчах матч завершался с нулем, когда забивала только одна из команд. Вторая ставка — обе забьют (нет) за 1.76.

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    АЕК — ПАОК: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на футбол. АЕК сделает «золотой дубль»?
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