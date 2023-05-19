«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 33-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 21:30 мск. «Фрайбург» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

Команда занимает 5-е место в Бундеслиге, находясь в зоне Лиги Европы. «Фрайбург» ведет отчаянную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов и предстоящий матч является определяющим.

Клуб проводит успешный сезон, но вся борьба еще впереди. Он на три очка отстает от «Униона» (59). С учетом того, что это предпоследний тур, даже ничья может лишить его шансов на Лигу чемпионов.

Коэффициенты матча Фрайбург — Вольфсбург 1X2Новым игрокам 2.253.603.00Бонус$9500

Вместе с тем, хозяева поля уже обеспечили себе место в Лиге Европы, которое обеспечивает пятая позиция.

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Коллектив проиграл три последних поединках во всех турнирах, поэтому его форма не позволяет рассчитывать на успех.

«Вольфсбург»

«Волки» сражаются за выход в еврокубки. Сейчас команда пребывает на шестой позиции, опережая седьмой «Байер» лишь по разнице мячей.

«Вольфсбург» отличается неплохим уровнем реализации. В 32 матчах игроки клуба наколотили в ворота соперников 56 мячей.

В минувшем туре гости показали свою силу. На своем поле они обыграли «Хоффенхайм» (2:1) и обошли конкурента из Леверкузена.

В трех из последних четырех матчей коллектив выиграл при одном поражении, поэтому он имеет неплохие шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Фрайбург», коэффициент на победу которого равен 2,29. Успех «Вольфсбурга» оценивается в 3,03, ничья — в 3,66.

Гости выиграли три из четырех последних матчей, при этом было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Вольфсбург» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,99.

Еще один вариант ставки — «Вольфсбург» выиграет один из таймов за 1,94, что вполне реалистично с учетом формы обеих команд.