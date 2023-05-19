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    Лишится ли «Фрайбург» шансов на Лигу чемпионов?

    «Фрайбург» — «Вольфсбург». Прогноз, ставка (к. 2.99) на футбол, Бундеслига, 19 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Вольфсбург»
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    «Фрайбург» проиграл три последних матча
    «Фрайбург» сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 33-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 21:30 мск. «Фрайбург» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Мая 2023 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 21:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    «Фрайбург»

    Команда занимает 5-е место в Бундеслиге, находясь в зоне Лиги Европы. «Фрайбург» ведет отчаянную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов и предстоящий матч является определяющим.

    Клуб проводит успешный сезон, но вся борьба еще впереди. Он на три очка отстает от «Униона» (59). С учетом того, что это предпоследний тур, даже ничья может лишить его шансов на Лигу чемпионов.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Вольфсбург

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  • 2.253.603.00Бонус$9500
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    Вместе с тем, хозяева поля уже обеспечили себе место в Лиге Европы, которое обеспечивает пятая позиция.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Коллектив проиграл три последних поединках во всех турнирах, поэтому его форма не позволяет рассчитывать на успех.

    «Вольфсбург»

    «Волки» сражаются за выход в еврокубки. Сейчас команда пребывает на шестой позиции, опережая седьмой «Байер» лишь по разнице мячей.

    «Вольфсбург» отличается неплохим уровнем реализации. В 32 матчах игроки клуба наколотили в ворота соперников 56 мячей.

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    • В минувшем туре гости показали свою силу. На своем поле они обыграли «Хоффенхайм» (2:1) и обошли конкурента из Леверкузена.

    В трех из последних четырех матчей коллектив выиграл при одном поражении, поэтому он имеет неплохие шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Фрайбург», коэффициент на победу которого равен 2,29. Успех «Вольфсбурга» оценивается в 3,03, ничья — в 3,66.

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    Гости выиграли три из четырех последних матчей, при этом было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вольфсбург» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,99.

    Еще один вариант ставки — «Вольфсбург» выиграет один из таймов за 1,94, что вполне реалистично с учетом формы обеих команд.

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    «Фрайбург» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на футбол. Лишится ли «Фрайбург» шансов на Лигу чемпионов?
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