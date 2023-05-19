«Фрайбург»
Команда занимает 5-е место в Бундеслиге, находясь в зоне Лиги Европы. «Фрайбург» ведет отчаянную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов и предстоящий матч является определяющим.
Клуб проводит успешный сезон, но вся борьба еще впереди. Он на три очка отстает от «Униона» (59). С учетом того, что это предпоследний тур, даже ничья может лишить его шансов на Лигу чемпионов.
Коэффициенты матча Фрайбург — Вольфсбург
Вместе с тем, хозяева поля уже обеспечили себе место в Лиге Европы, которое обеспечивает пятая позиция.
Коллектив проиграл три последних поединках во всех турнирах, поэтому его форма не позволяет рассчитывать на успех.
«Вольфсбург»
«Волки» сражаются за выход в еврокубки. Сейчас команда пребывает на шестой позиции, опережая седьмой «Байер» лишь по разнице мячей.
«Вольфсбург» отличается неплохим уровнем реализации. В 32 матчах игроки клуба наколотили в ворота соперников 56 мячей.
В минувшем туре гости показали свою силу. На своем поле они обыграли «Хоффенхайм» (2:1) и обошли конкурента из Леверкузена.
В трех из последних четырех матчей коллектив выиграл при одном поражении, поэтому он имеет неплохие шансы на успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Фрайбург», коэффициент на победу которого равен 2,29. Успех «Вольфсбурга» оценивается в 3,03, ничья — в 3,66.
Гости выиграли три из четырех последних матчей, при этом было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Вольфсбург» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,99.
Еще один вариант ставки — «Вольфсбург» выиграет один из таймов за 1,94, что вполне реалистично с учетом формы обеих команд.