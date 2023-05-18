В первом поединке 1/8 финала Кубка Бразилии «Гремио» на своем поле сыграет против «Крузейро». Поединок состоится 18 мая, начало — в 01:30 по мск. «Гремио» — «Крузейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гремио»

В текущем розыгрыше Кубка Бразилии «Гремио» преодолел уже два этапа, но на каждом из них он убирал со своей дороги команды из низших дивизионов.

Причем за четыре проведенные встречи «мушкетеры» смогли выиграть три из них при одной ничьей, пропустив во всех этих поединках лишь гол при восьми забитых.

В чемпионате же страны после шести туров клуб из города Порту-Алегри находится на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе восемь зачетных пунктов.

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И с учетом всех турниров у «Гремио» только одна виктория за прошедшие шесть игр. Еще в этот период коллектив дважды уступал и три матча завершил мировыми исходами.

«Крузейро»

«Крузейро» же в текущем кубковом соревновании прошел пока только один раунд, справившись в 1/16 финала с «Наутико», проиграв сперва на выезде 0:1, но дома взяв реванш — 2:0.

В Серии А «лисы» на данный момент расположились на четвертой позиции в турнирной таблице, набрав в шести играх 12 баллов и отстают от лидера первенства на три очка.

В отрезке же последних шести игр во всех турнирах клуб из города Белу-Оризонти смог выиграть пять встреч при одном фиаско. В преддверии этого поединка он разгромил на выезде 4:0 «Америку Минейро».

На своей территории «Гремио» проиграл «Крузейро» только раз за последние восемь очных матчей, четыре раза выиграл и расписал три мировые. И только в двух этих играх забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Гремио» предлагают — 2.15.

На викторию «Крузейро» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.40.

Прогнозируем в данном поединке низовой исход, ведь в первой игре обе команды вряд ли будут сильно рисковать, да и в очных противостояниях они зачастую выдают нерезульативные матчи.

А что касаемо исхода, то рискнем поставить здесь на мировой исход.