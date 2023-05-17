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    РФШ обеспечит общую результативность

    «Лиепая» — РФШ. Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, чемпионат Латвии, 17 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лиепая» — РФШ
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    РФШ
    «Лиепая» сыграет на своем поле с РФШ в рамках 13-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 17 мая, начало — в 18:00 мск. «Лиепая» — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 17 Мая 2023 года
    Лиепая
  • Латвия. Высшая лига
    •  Лиепая 18:00 РФШ РФШ
  • Рига
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    «Лиепая»

    Эта команда начала чемпионат довольно многообещающе. «Лиепая» пребывает на 3 месте в турнирной таблице.

    Вот только надежность тылов команды вызывает ряд вопросов. В 11 матчах пропущено уже 15 мячей, что явно много для претендента на высокие места.

    В своем последнем поединке команда провалилась. Дома «Лиепая» разгромно уступила лидеру чемпионата «Риге» (0:4).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с РФШ для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч «Лиепая» трижды уступила, дважды сыграв вничью.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут стараться разжиться очками. Вот только соперник по игре смотрится куда симпатичнее.

    РФШ

    РФШ традиционно борется за чемпионский титул. Вот только на данный момент команда отстает от лидера «Риги» на 4 очка.

    РФШ имеет весьма надежные тылы. В 12 поединках чемпионата Латвии в воротах команды побывало всего 4 мяча.

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    • В предыдущем туре чемпионата РФШ вновь добыл викторию. Дома была разгромлена ершистая «Елгава» (4:0).

    Эта победа стала для РФШ третьей кряду. Причем до нее команда на выезде буквально разобрала на части оборону «Тукумс 2000» (1:7).

    РФШ уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону соперника. Чемпионская гонка, по сути, только начинается, и терять очки команде никак нельзя.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу РФШ предлагают — 1.38.

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    На викторию «Лиепаи» дают — 6.25, ничья оценена — в 4.40.

    РФШ значительно сильнее соперника, к тому же гости сражаются за лидерство в чемпионате.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.50.

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    «Лиепая» — РФШ: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на футбол. РФШ обеспечит общую результативность
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