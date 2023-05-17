«Лиепая» сыграет на своем поле с РФШ в рамках 13-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 17 мая, начало — в 18:00 мск. «Лиепая» — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лиепая»

Эта команда начала чемпионат довольно многообещающе. «Лиепая» пребывает на 3 месте в турнирной таблице.

Вот только надежность тылов команды вызывает ряд вопросов. В 11 матчах пропущено уже 15 мячей, что явно много для претендента на высокие места.

В своем последнем поединке команда провалилась. Дома «Лиепая» разгромно уступила лидеру чемпионата «Риге» (0:4).

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Матчи с РФШ для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч «Лиепая» трижды уступила, дважды сыграв вничью.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут стараться разжиться очками. Вот только соперник по игре смотрится куда симпатичнее.

РФШ

РФШ традиционно борется за чемпионский титул. Вот только на данный момент команда отстает от лидера «Риги» на 4 очка.

РФШ имеет весьма надежные тылы. В 12 поединках чемпионата Латвии в воротах команды побывало всего 4 мяча.

В предыдущем туре чемпионата РФШ вновь добыл викторию. Дома была разгромлена ершистая «Елгава» (4:0).

Эта победа стала для РФШ третьей кряду. Причем до нее команда на выезде буквально разобрала на части оборону «Тукумс 2000» (1:7).

РФШ уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону соперника. Чемпионская гонка, по сути, только начинается, и терять очки команде никак нельзя.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу РФШ предлагают — 1.38.

На викторию «Лиепаи» дают — 6.25, ничья оценена — в 4.40.

РФШ значительно сильнее соперника, к тому же гости сражаются за лидерство в чемпионате .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.50.