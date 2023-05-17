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    Команды сыграют результативно?

    «Анкарагюджю» — «Антальяспор». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 17 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Анкарагюджю» — «Антальяспор»
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    «Антальяспор»
    В среду, 17 мая, в рамках 34-го тура чемпионата Турции по футболу «Анкарагюджю» сыграет против «Антальяспора». Начало — в 20:00 по мск. «Анкарагюджю» — «Антальяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 17 Мая 2023 года
    Анкарагюджю
  • Турция. Суперлига
    •  Анкарагюджю 20:00 Антальяспор Антальяспор
  • Антальяспор
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    «Анкарагюджю»

    Команда находится во второй половине турнирной таблице турецкой Суперлиги, занимая 13-е место с 35-ю очками в активе. За 5 туров до конца чемпионата «Анкарагюджю» оторвалась на безопасное расстояние от зоны вылета (разрыв в 7 очков).

    Команда проводит не самый удачный сезон, забив лишь 37 голов в 31-м матче — это 2-й результат с конца в лиге.

    В последних 6-и матчах турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» проиграл только два раза, однажды сыграл вничью и три раза победил, включая одну техническую викторию над «Хатайспором».

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    При этом, команда не так плохо играет на своем поле, занимая 11-е место в лиге по этому показателю. «Анкарагюджю» проиграл только один домашний матч из последних 5-и.

    «Антальяспор»

    Команда занимает 12-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, опережая предстоящего соперника «Анкарагюджю» лишь на один балл. За 5 туров до конца чемпионата «Антальяспор» находится в относительной безопасности от зоны вылета.

    Команда играет не так стабильно в нынешнем сезоне. К тому же, пропустила не так мало — 50 голов в 31-м матче при 42-х забитых. У «Антальяспора» есть яркий лидер, который занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

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  • 10/05/2023

    • Американский нападающий Хаджи Райт забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи в нынешнем сезоне, а в последних 5-и встречах форвард забил 2 гола и сделал голевую передачу.

    В последних 5-и встречах «Антальяспор» дважды победил, столько же раз проиграл и однажды сыграл вничью. В последнем туре команда проиграла «Бешикташу» (1:3), ведя в счете до 54-й минуты встречи.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Анкарагюджю» — 2.33, победа «Антальяспор» — 2.95, ничья — 3.45.

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    Сложно отдать предпочтение одной из команд в предстоящем матче. Можно предположить, что команды сыграют результативно, особенно в первом тайме.

    Наш прогноз — Тотал 1 больше в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.84.

    Еще вариант для ставки — Фора «Анкарагюджю» 0 в 1 тайме за 1.74.

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    «Анкарагюджю» — «Антальяспор»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на футбол. Команды сыграют результативно?
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