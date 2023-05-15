«Бетис» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 мая, начало — в 22:00 мск. «Бетис» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

Команда из Севильи продолжает борьбу за то, чтобы в следующем сезоне представлять Испанию в еврокубках. В настоящий момент у «бетикос» это получается, коллектив занимает шестое место в турнирной таблице.

В активе «гелиополитов» на данный момент 52 очка. Севильцы на четыре пункта опережают «Жирону» и на пять пунктов «Атлетик» и «Осасуну». С большой долей вероятности «белые» смогут занять место в зоне еврокубков.

Коэффициенты матча Бетис — Райо Вальекано 1X2Новым игрокам 1.903.504.20Бонус$9500

В этом сезоне подопечные Мануэля Пеллегрини также выступали в Кубке Испании и в Лиге Европы, но не смогли добиться успехов в этих турнирах. В чемпионате страны у команды 40 забитых и 37 пропущенных мячей.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В последней игре «Бетис» переиграл «Атлетик». Перед этим были поражения от «Барселоны» (0:4) и «Осасуны» (2:3), а также ничья с «Реалом Сосьедад» (0:0).

«Райо Вальекано»

Столичная команда является крепким середняком чемпионата и особо ни на что уже не претендует. Мадридцы в настоящий момент располагаются на десятом месте в турнирной таблице. В активе коллектива из столицы Испании 46 пунктов.

«Пчелы» намного опережают зону вылета, а вот от седьмой позиции, которую занимает «Жирона», отстают всего на два пункта. Именно за топ-7 команда из Мадрида может побороться. Тогда она сможет выступить в Лиге конференций.

Подопечные Андони Ираолы давно вылетели из Кубка страны, а вот в чемпионате Испании за 33 проведенных матча «Райо Вальекано» 40 раз поразил ворота соперника и 42 раза пропустил в свои.

В последней игре «Райо Вальекано» смог одолеть «Вальядолид» (2:1), а до этого крупно уступил «Эльче» (0:4). Перед этим также была победа над «Барселоной» (2:1) и поражение от «Реала Сосьедад» (1:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Бетиса» предлагают поставить за 1.93.

На викторию «Райо Вальекано» дают 4.20, ничья оценена в 3.55.

Наши прогноз и ставка — победа «Бетиса».

Также сделаем ставку на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.