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    Сможет ли «Бетис» переиграть «Райо Вальекано»?

    «Бетис» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Примера, 15 мая 2023 года

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    «Бетис» — «Райо Вальекано»
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 мая, начало — в 22:00 мск. «Бетис» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Мая 2023 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 22:00 Райо Вальекано Райо Вальекано
  • Мадрид
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    «Бетис»

    Команда из Севильи продолжает борьбу за то, чтобы в следующем сезоне представлять Испанию в еврокубках. В настоящий момент у «бетикос» это получается, коллектив занимает шестое место в турнирной таблице.

    В активе «гелиополитов» на данный момент 52 очка. Севильцы на четыре пункта опережают «Жирону» и на пять пунктов «Атлетик» и «Осасуну». С большой долей вероятности «белые» смогут занять место в зоне еврокубков.

    Коэффициенты матча Бетис — Райо Вальекано

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    В этом сезоне подопечные Мануэля Пеллегрини также выступали в Кубке Испании и в Лиге Европы, но не смогли добиться успехов в этих турнирах. В чемпионате страны у команды 40 забитых и 37 пропущенных мячей.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последней игре «Бетис» переиграл «Атлетик». Перед этим были поражения от «Барселоны» (0:4) и «Осасуны» (2:3), а также ничья с «Реалом Сосьедад» (0:0).

    «Райо Вальекано»

    Столичная команда является крепким середняком чемпионата и особо ни на что уже не претендует. Мадридцы в настоящий момент располагаются на десятом месте в турнирной таблице. В активе коллектива из столицы Испании 46 пунктов.

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  • 10/05/2023

    • «Пчелы» намного опережают зону вылета, а вот от седьмой позиции, которую занимает «Жирона», отстают всего на два пункта. Именно за топ-7 команда из Мадрида может побороться. Тогда она сможет выступить в Лиге конференций.

    Подопечные Андони Ираолы давно вылетели из Кубка страны, а вот в чемпионате Испании за 33 проведенных матча «Райо Вальекано» 40 раз поразил ворота соперника и 42 раза пропустил в свои.

    В последней игре «Райо Вальекано» смог одолеть «Вальядолид» (2:1), а до этого крупно уступил «Эльче» (0:4). Перед этим также была победа над «Барселоной» (2:1) и поражение от «Реала Сосьедад» (1:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Бетиса» предлагают поставить за 1.93.

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    На викторию «Райо Вальекано» дают 4.20, ничья оценена в 3.55.

    Наши прогноз и ставка — победа «Бетиса».

    Также сделаем ставку на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

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    «Бетис» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Бетис» переиграть «Райо Вальекано»?
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