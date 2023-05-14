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    «Факел» продлить свою победную серию

    «Факел»— «Пари НН». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, РПЛ, 14 мая 2023 года

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    «Факел»
    «Факел» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет в воскресенье, 14 мая, начало — в 19:00 мск. «Факел»— «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Мая 2023 года
    Факел
  • Россия. Премьер-лига
    •  Факел 19:00 Пари НН Пари НН
  • Нижний Новгород
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    «Факел»

    Команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками в активе. «Факел» находится в зоне стыковых матчей, но за 4 тура до конца чемпионата имеет все шансы обойтись без дополнительных поединков.

    Команда отстает от спасительной 12-й строчки лишь на один балл. В предстоящем матче «Факел» встретится с «Пари НН», который также находится в зоне стыков.

    Коэффициенты матча Факел — Пари НН

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    В последних двух матчах «Факел» удивил. Сначала команда обыграла московское «Динамо» (2:0), нанеся всего 3 удара в створ ворот. В последнем туре воронежская команда неожиданно обыграла «Ростов» (2:0). В обоих встречах «Факел» забил все свои голы во втором тайме.

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    При этом обе победы случились в гостях. «Факел» выиграл только 2 матча на своем поле, 8 раз сыграл вничью и трижды проиграл. Стоит отметить, что воронежская команда чаще всех в лиге завершала матч ничейным результатом.

    «Пари НН»

    Команда располагается на 14-й строчке в РПЛ с 23 очками в активе. «Пари НН» также как и «Факел» находится в зоне стыковых матчей и предстоящая встреча с воронежской командой во многом станет определяющей.

    Команда проваливает нынешний сезон, находясь на третьем месте с конца в лиге по забитым и пропущенным мячам (27 и 49 соответственно). В случае победы в предстоящем матче «Пари НН» может и вовсе спастись от стыковых матчей.

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    • Нижегородская команда все никак не может собраться. За последние 10 матчей в Премьер-лиге «Пари НН» выиграл только «Крылья Советов» (2:1), 8 раз проиграл и однажды сыграл вничью.

    В последнем туре команда разошлась миром с «Уралом» (0:0). Оба коллектива суммарно нанесли только 3 удара в створ ворот.

    Стоит отметить, что «Пари НН» проиграл 5 последних встреч на чужом поле. В нынешнем сезоне команда проиграла 8 матчей из 13-и гостевых.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры хозяева считаются фаворитом. На победу «Факела» предлагают поставить за 2.13.

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    На викторию «Пари НН» дают 3.80, ничья оценена в 325.

    «Факел» выглядел очень мощно в последних встречах. Можно предположить, что команда продлить свою серию побед и покинет зону стыковых матчей.

    Наши ставка и прогноз — Победа «Факела» за 2.13. Также поставим на то, что «Факел» забьет минимум 1 гол во 2-м тайме за 1.81.

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    «Факел»— «Пари НН»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на футбол. «Факел» продлить свою победную серию
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