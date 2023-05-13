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    Приблизится ли «Вильярреал» к «Реал Сосьедаду»?

    «Вильярреал» — «Атлетик». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Примера, 13 мая 2023 года

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    «Вильярреал» остается 5-м
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 мая, начало — в 19:30 мск. «Вильярреал» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Мая 2023 года
    Вильярреал
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    «Вильярреал»

    «Желтые» закрепились в зоне Лиги Европы. Они находятся на 5-м месте. За прошедшие 33 тура команда набрала 54 очка, одержав 16 побед и 6 раз сыграв вничью.

    В последних двух из трех туров «Вильярреал» одержал уверенные победы. Со счетом 4:2 он победил «Эспаньол». С результатом 3:1 коллектив одолел «Сельту».

    Коэффициенты матча Вильярреал — Атлетик

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  • 2.133.553.40Бонус$9500
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    Отставание от «Реал Сосьедада», который идет в зоне Лиги чемпионов, составляет семь очков, так что левантийцы все еще имеют шансы выйти в главный еврокубок.

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    В трех последних поединках коллектив не знает поражений при двух победах, поэтому у него неплохая форма и шансы на успех.

    «Атлетик»

    Для басков эта игра очень важна. «Атлетик» может подняться на 7-е место и занять позицию в зоне Лиги конференций. Клуб занимает 8-ю строчку с 47 очками.

    Заветной зоне еврокубков «Львы» уступают по дополнительным показателям — идущая местом выше «Жирона» превосходит конкурента по личным встречам.

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    • В прошлом туре гости разошлись потерпели поражение от «Бетиса». Встреча завершилась поражением 0:1. Туром ранее команда сыграла вничью 1:1 на выезде с «Мальоркой».

    В последних трех поединка во всех турнирах коллектив не знает побед при двух поражениях и одной ничьей, поэтому находится в плохой форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которого равен 2,17. Успех «Атлетика» оценивается в 3,41, ничья — в 3,51.

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    Хозяева выиграли два из трех последних поединков.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет за 2,17.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,90, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

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    «Вильярреал» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Вильярреал» к «Реал Сосьедаду»?
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