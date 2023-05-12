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    «Ланс» должен набрать очки

    «Ланс» — «Реймс». Ставки (к. 2.65) и прогноз на Лигу 1 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Реймс»
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    Разбор поединка 35-го тура французской Лиги 1 между «Лансом» и «Реймсом», который состоится 12 мая в 22:00 мск. «Ланс» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Мая 2023 года
    Ланс
  • Франция. Лига 1
    •  Ланс 22:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    «Ланс»

    Хозяева проводят отличный сезон, по итогам которого могут попасть в Лигу чемпионов. В 34 турах команда набрала 72 очка и занимает 2-е место.

    При этом клуб отстает от ПСЖ всего на 6 баллов и это за 4 тура до конца сезона. Так что у «Ланса» есть математические шансы на чемпионство. Он набрал хорошую форму и выиграл 3 последних матча.

    «Кроваво-золотые» совсем недавно потерпели поражение в очной дуэли с ПСЖ (1:3). После этого они исправились и разгромили дома «Монако» со счетом 3:0.

    Коллектив также провел сухой матч с «Тулузой», который завершился со счетом 1:0 в его пользу. 6 мая «Ланс» на своем поле одолел «Марсель» 2:1 и продлил домашнюю серию побед до четырех поединков.

    «Реймс»

    Гостям в этом сезоне уже ничего не грозит. Они точно сохранят прописку в Лиге 1, но при этом у них есть небольшие шансы на попадание в еврокубки, так как отрыв от 5-й строчки составляет 9 очков. В любом случае побороться стоит.

    В прошлом туре «горожане» прервали серию из трех поражений. Они обыграли «Лилль» 1:0. До этого клуб потерпел поражение от «Ренна» со счетом 0:3. Затем он уступил «Страсбургу» 0:2.

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    • Следующее фиаско также было сухим — «Реймс» проиграл «Клермону» 0:1. Всего у команды 12 побед, 14 ничьих и 8 поражений.

    В турнирной таблице чемпионата Франции «Реймс» занимает 10-е место. В его активе 50 набранных очков в 34 турах турнира.

    Прогноз и ставки

    «Ланс» ожидаемо является фаворитом поединка с котировкой 1.57. За 5.60 букмекеры дают вариант ставки с победой «Реймса». Ничья оценена коэффициентом 4.20.

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    Кажется, что у «Ланса» открылось второе дыхание под конец сезона. Победа над «Марселем» внушает огромное доверие к команде перед этим поединком. Также огромную роль играет серия побед дома.

    У «Ланса» полный порядок с реализацией и очень хорошо налажена оборона. Возможно, что хозяевам удастся выиграть всухую. Ставка принимается с котировкой 2.65.

    Также рекомендуется взять ставку на победу «Ланса» с форой -1 за 2.00.

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    «Ланс» — «Реймс»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ланс» должен набрать очки
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