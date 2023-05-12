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    Смогут ли КАМАЗ и «Шинник» выявить сильнейшего?

    КАМАЗ — «Шинник». Прогноз, ставка (к. 3.09) на футбол, Первая лига России, 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Шинник»
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    КАМАЗ
    КАМАЗ сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 31-го тура Первой лиги России. Матч пройдет в пятницу, 12 мая, начало — в 18:00 мск. КАМАЗ — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Мая 2023 года
    КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •  КамАЗ 18:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
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    КАМАЗ

    Команда из города Набережные Челны является середняком текущего сезона Первой лиги России. «Автозаводцы» в настоящее время занимают тринадцатое место в турнирной таблице. В активе челнинцев на данный момент 38 очков.

    Подопечные Владимира Клонцака идут вровень со «СКА-Хабаровском» и тульским «Арсеналом», но отстают на один пункт от толяттинского «Акрона». Вылет коллективу пока не грозит, поскольку отрыв от опасной зоны составляет восемь пунктов.

    Конечно, КАМАЗ пока еще не может чувствовать себя спокойно, но победа в этой игре сохранит команду в Первой лиге. В этом сезоне «автозаводцы» за 30 матчей 33 раза поразили ворота соперника и столько же пропустили в свои.

    Прогнозы на ФНЛ

    В последней игре КАМАЗ проиграл «Енисею» (1:2), а до этого сыграл вничью с «Волгарем» (2:2) и «Родиной» (2:2). Вообще, сейчас у команды серию из пяти матчей без побед. Последний раз она побеждала 2 апреля в поединке с «Аланией» (1:0).

    «Шинник»

    «Черно-синие» также являются середняком турнирной таблицы и не претендуют на повышение в классе. В настоящий момент команда из Ярославля занимает восьмое место. В активе «медведей» 40 очков.

    Ярославцы на восемь пунктов отстают от четвертого красноярского «Енисея», которые пока входит в зону переходных игр. Также подопечные Дмитрия Воецкого на десять баллов опережают московской «Велес», который находится в зоне вылета.

    Таким образом, можно сделать вывод, что «Шинник» в текущем сезоне уже ни на что не претендует и может спокойно его доигрывать. За 30 матчей «черно-синие» 34 раза смогли огорчить вратаря соперника и 36 раз пропустили в свои.

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  • 09/05/2023

    • В последней игре «Шинник» смог одолеть «Волгарь» (2:1), а до этого он не знал вкуса побед на протяжении пяти игр. Ярославцы сыграли вничью с «Велесом» (1:1) и «Волгой» (2:2), а также проиграли «Алании» (0:1), «Рубину» (0:3) и «Кубани» (0:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают небольшим фаворитом хозяев поля. На победу КАМАЗа предлагают поставить за 2.66.

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    На викторию «Шинника» дают 2.82, ничья оценена в 3.09.

    Наши ставка и прогноз — ничья в матче примерно равных команд.

    Также поставим на то, что команды не пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

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    КАМАЗ — «Шинник»: прогноз, ставка (3.09), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли КАМАЗ и «Шинник» выявить сильнейшего?
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