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    «Нэшвилл» начинает и выигрывает

    «Нэшвилл» — «Даллас». Прогноз, ставка (к. 2.49) на футбол, Кубок США, 11 мая 2023 года

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    «Нэшвилл»
    «Нэшвилл» сыграет на своем поле с «Далласом» в рамках 1/16 финала Кубка США. Матч пройдет 11 мая, начало — в 03:30 мск. «Нэшвилл» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. Кубок 11 Мая 2023 года
    Нэшвилл
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    •  Нэшвилл 03:30 Даллас Даллас
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    «Нэшвилл»

    Эта команда находится на 3 месте в турнирной таблице МЛС. «Нэшвилл» набрал 18 очков в 11 поединках чемпионата.

    Вот только проблемы с реализацией не дают команде проявить себя в полной мере. В 11 матчах забито всего лишь 14 мячей.

    В минувшем туре команда добыла 3 очка. Дома «Нэшвилл» уверенно расправился с «Чикаго Файр» (3:0).

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    Зато оборонительные порядки «Нэшвилла» действуют весьма монолитно. У команды лучшая оборона в Восточной конференции: всего 6 пропущенных мячей.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются сыграть как можно активнее в атаке. В Кубке США «Нэшвилл» мотивирован пройти как можно дальше.

    «Даллас»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит довольно симпатично. На данный момент «Даллас» пребывает на 5 месте в таблице Западной конференции.

    Главной проблемой является ненадежная оборона. В 10 матчах чемпионата в воротах «Далласа» побывало уже 11 мячей.

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    • Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. «Даллас» на выезде расписал унылую сухую мировую с «Миннесотой».

    До того «Даллас» потерпел поражение от «Нью-Йорк Сити» (3:1). Так что в кубковой встрече у команды есть шанс вернуться на победную дорожку.

    «Даллас» уж точно будет действовать вторым номером. Вот только моральное состояние игроков команды после последних неудач позитивным никак не назовешь.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нэшвилла» предлагают — 1.95.

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    На викторию «Далласа» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.40.

    Хозяева, несмотря на все свои проблемы, выглядят сильнее соперника, и явно начнут встречу с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа «Нэшвилла» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Фора «Нэшвилла» -1.5 за 3.30.

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    «Нэшвилл» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на футбол. «Нэшвилл» начинает и выигрывает
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