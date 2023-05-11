«Нэшвилл» сыграет на своем поле с «Далласом» в рамках 1/16 финала Кубка США. Матч пройдет 11 мая, начало — в 03:30 мск. «Нэшвилл» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Эта команда находится на 3 месте в турнирной таблице МЛС. «Нэшвилл» набрал 18 очков в 11 поединках чемпионата.

Вот только проблемы с реализацией не дают команде проявить себя в полной мере. В 11 матчах забито всего лишь 14 мячей.

В минувшем туре команда добыла 3 очка. Дома «Нэшвилл» уверенно расправился с «Чикаго Файр» (3:0).

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Зато оборонительные порядки «Нэшвилла» действуют весьма монолитно. У команды лучшая оборона в Восточной конференции: всего 6 пропущенных мячей.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются сыграть как можно активнее в атаке. В Кубке США «Нэшвилл» мотивирован пройти как можно дальше.

«Даллас»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит довольно симпатично. На данный момент «Даллас» пребывает на 5 месте в таблице Западной конференции.

Главной проблемой является ненадежная оборона. В 10 матчах чемпионата в воротах «Далласа» побывало уже 11 мячей.

Минувший тур чемпионата команда вновь провела не лучшим образом. «Даллас» на выезде расписал унылую сухую мировую с «Миннесотой».

До того «Даллас» потерпел поражение от «Нью-Йорк Сити» (3:1). Так что в кубковой встрече у команды есть шанс вернуться на победную дорожку.

«Даллас» уж точно будет действовать вторым номером. Вот только моральное состояние игроков команды после последних неудач позитивным никак не назовешь.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нэшвилла» предлагают — 1.95.

На викторию «Далласа» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.40.

Хозяева, несмотря на все свои проблемы, выглядят сильнее соперника, и явно начнут встречу с активных атакующих акций .

Наш прогноз — Победа «Нэшвилла» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Фора «Нэшвилла» -1.5 за 3.30.