«Ноттингем Форест»
За 4 тура до конца чемпионата команда ведет отчаянную борьбу за выживание в английской Премьер-лиге. «Ноттингем» занимает 18-е место с 30-ю баллами, имея такое же количество очков со спасительной 17-й строчкой.
Команда проваливает нынешний сезон, выиграв всего 7 матчей из 34-х. Стоит отметить, что «Ноттингем» одна из худших команд по игре в обороне — 62 пропущенных гола, что является третьим местом в конца в лиге.
Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Саутгемптон
В самый ответственный момент, когда необходимо бороться за выживание «Ноттингем» переживает сложный период. Команда проиграла 4 матча из последних 5-и в Премьер-лиге, выиграв только у «Брайтона» (3:1).
За этот период команда пропустила 10 голов (2 мяча в среднем за игру) при 6-и забитых. «Ноттингем» не так здорово играет на своем поле, выиграв только один матч из последних 5-и при родных трибунах.
«Саутгемптон»
Команда занимает последнее 20-е место в турнирной таблице АПЛ с 24 очками в активе, имея лишь теоретические шансы на сохранение прописки в чемпионате. «Саутгемптон» отстает от спасительной 17-й строчки на 6 баллов.
Команда полностью проваливает нынешний сезон. У «Саутгемптона» все очень плохо с атакой — всего 28 забитых голов в 34-х встречах, хуже только у «Эвертона» (27).
У команды продолжает серия без побед в Премьер-лиге, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период «Саутгемптон» проиграл 6 раз и трижды играл вничью. В последнем туре команда уступила «Ньюкаслу» (1:3).
Стоит отметить, что «Саутгемптон» забил только 13 мячей в 17-и встречах на чужом поле, а выиграл лишь 4 матча.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев. На победу «Ноттингема» предлагают 2.18.
На викторию «Саутгемптона» дают 3.35, ничья оценена в 3.55.
«Саутемптон» уже потерял все надежды на сохранение прописки в АПЛ. Можно предположить, что хозяева возьмут очень важные три очка.
Наши прогноз и ставка — Победа «Ноттингем Фореста» за 2.18. Также поставим на то, что Тотал голов в 1-м тайме 1 больше за 2.01.