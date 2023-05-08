В 35-м туре чемпионата Англии «Ноттингем Форест» примет «Саутгемптон». Встреча запланирована на 8 мая и начнется в 22:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

За 4 тура до конца чемпионата команда ведет отчаянную борьбу за выживание в английской Премьер-лиге. «Ноттингем» занимает 18-е место с 30-ю баллами, имея такое же количество очков со спасительной 17-й строчкой.

Команда проваливает нынешний сезон, выиграв всего 7 матчей из 34-х. Стоит отметить, что «Ноттингем» одна из худших команд по игре в обороне — 62 пропущенных гола, что является третьим местом в конца в лиге.

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В самый ответственный момент, когда необходимо бороться за выживание «Ноттингем» переживает сложный период. Команда проиграла 4 матча из последних 5-и в Премьер-лиге, выиграв только у «Брайтона» (3:1).

Все прогнозы на АПЛ

За этот период команда пропустила 10 голов (2 мяча в среднем за игру) при 6-и забитых. «Ноттингем» не так здорово играет на своем поле, выиграв только один матч из последних 5-и при родных трибунах.

«Саутгемптон»

Команда занимает последнее 20-е место в турнирной таблице АПЛ с 24 очками в активе, имея лишь теоретические шансы на сохранение прописки в чемпионате. «Саутгемптон» отстает от спасительной 17-й строчки на 6 баллов.

Команда полностью проваливает нынешний сезон. У «Саутгемптона» все очень плохо с атакой — всего 28 забитых голов в 34-х встречах, хуже только у «Эвертона» (27).

У команды продолжает серия без побед в Премьер-лиге, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период «Саутгемптон» проиграл 6 раз и трижды играл вничью. В последнем туре команда уступила «Ньюкаслу» (1:3).

Стоит отметить, что «Саутгемптон» забил только 13 мячей в 17-и встречах на чужом поле, а выиграл лишь 4 матча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев. На победу «Ноттингема» предлагают 2.18.

На викторию «Саутгемптона» дают 3.35, ничья оценена в 3.55.

«Саутемптон» уже потерял все надежды на сохранение прописки в АПЛ. Можно предположить, что хозяева возьмут очень важные три очка.

Наши прогноз и ставка — Победа «Ноттингем Фореста» за 2.18. Также поставим на то, что Тотал голов в 1-м тайме 1 больше за 2.01.