«Кривбасс» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 25-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 8 мая, начало — в 13:00 мск. «Кривбасс» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кривбасс»

«Кривбасс» сражается за попадание в еврокубки. Вот только ряд очковых потерь осенью держат команду Юрия Вернидуба на 6 позиции.

Криворожане слабенько атакуют. В 24 матчах УПЛ подопечные Вернидуба настреляли всего 21 мяч в ворота соперников.

Коэффициенты матча Кривбасс — Динамо К 1X2Новым игрокам 5.703.901.60Бонус$9500

В минувшем туре УПЛ «Кривбасс» потерял 2 очка. На выезде криворожане не смогли переиграть «Ингулец» (0:0).

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Зато весной криворожане сумели одолеть блестящую «Зарю» (1:0). Да и вообще, команды Вернидуба ведь не зря именуют гордым эпитетом «мужики»!

В этой встрече хозяева наверняка будут пытаться разжиться хотя бы баллом. Вот только стабильности в игре криворожан нет, а проблемы с атакой никуда не делись.

«Динамо» Киев

Нынешний сезон для киевлян проходит крайне неудачно. Перестройка команды проходит прямо по ходу чемпионата, и она очень сказывается на результатах.

Не лучшим образом выглядит и атака команды. В 24 матчах УПЛ игроки «Динамо» Киев настреляли всего 36 мячей.

Зато прогрессирует Владислав Ванат. 21-летний форвард отличился уже 10 точными ударами, и сейчас является ведущим игроком киевлян.

В минувшем туре чемпионата киевляне добыли 3 очка. Александр Шовковский добыл свою вторую викторию на тренерском мостике «Динамо», одолев «Ворсклу» (1:2).

Динамовцы явно постараются активно сыграть в атаке. Киевляне сражаются за медали, вот только из-за дисквалификации встречу пропустит центрбек Максим Дячук.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.62.

На викторию «Кривбасса» дают — 5.25, ничья оценена — в 3.80.

Киевляне наверняка начнут встречу с активных атак , и наверняка быстро добьются своего.

Наш прогноз — Победа «Динамо» Киев в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.10.