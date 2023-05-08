«Кривбасс»
«Кривбасс» сражается за попадание в еврокубки. Вот только ряд очковых потерь осенью держат команду Юрия Вернидуба на 6 позиции.
Криворожане слабенько атакуют. В 24 матчах УПЛ подопечные Вернидуба настреляли всего 21 мяч в ворота соперников.
Коэффициенты матча Кривбасс — Динамо К
В минувшем туре УПЛ «Кривбасс» потерял 2 очка. На выезде криворожане не смогли переиграть «Ингулец» (0:0).
Зато весной криворожане сумели одолеть блестящую «Зарю» (1:0). Да и вообще, команды Вернидуба ведь не зря именуют гордым эпитетом «мужики»!
В этой встрече хозяева наверняка будут пытаться разжиться хотя бы баллом. Вот только стабильности в игре криворожан нет, а проблемы с атакой никуда не делись.
«Динамо» Киев
Нынешний сезон для киевлян проходит крайне неудачно. Перестройка команды проходит прямо по ходу чемпионата, и она очень сказывается на результатах.
Не лучшим образом выглядит и атака команды. В 24 матчах УПЛ игроки «Динамо» Киев настреляли всего 36 мячей.
Зато прогрессирует Владислав Ванат. 21-летний форвард отличился уже 10 точными ударами, и сейчас является ведущим игроком киевлян.
В минувшем туре чемпионата киевляне добыли 3 очка. Александр Шовковский добыл свою вторую викторию на тренерском мостике «Динамо», одолев «Ворсклу» (1:2).
Динамовцы явно постараются активно сыграть в атаке. Киевляне сражаются за медали, вот только из-за дисквалификации встречу пропустит центрбек Максим Дячук.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.62.
На викторию «Кривбасса» дают — 5.25, ничья оценена — в 3.80.
Наш прогноз — Победа «Динамо» Киев в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.10.