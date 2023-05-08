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    Киевское «Динамо» сразу понесется в атаку

    «Кривбасс» — «Динамо» Киев. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, УПЛ, 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кривбасс» — «Динамо» Киев
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    Владимир Шепелев
    «Кривбасс» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 25-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 8 мая, начало — в 13:00 мск. «Кривбасс» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 08 Мая 2023 года
    Кривбасс
  • Украина. Премьер-лига
    •  Кривбасс 13:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    «Кривбасс»

    «Кривбасс» сражается за попадание в еврокубки. Вот только ряд очковых потерь осенью держат команду Юрия Вернидуба на 6 позиции.

    Криворожане слабенько атакуют. В 24 матчах УПЛ подопечные Вернидуба настреляли всего 21 мяч в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Кривбасс — Динамо К

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    В минувшем туре УПЛ «Кривбасс» потерял 2 очка. На выезде криворожане не смогли переиграть «Ингулец» (0:0).

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    Зато весной криворожане сумели одолеть блестящую «Зарю» (1:0). Да и вообще, команды Вернидуба ведь не зря именуют гордым эпитетом «мужики»!

    В этой встрече хозяева наверняка будут пытаться разжиться хотя бы баллом. Вот только стабильности в игре криворожан нет, а проблемы с атакой никуда не делись.

    «Динамо» Киев

    Нынешний сезон для киевлян проходит крайне неудачно. Перестройка команды проходит прямо по ходу чемпионата, и она очень сказывается на результатах.

    Не лучшим образом выглядит и атака команды. В 24 матчах УПЛ игроки «Динамо» Киев настреляли всего 36 мячей.

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    • Зато прогрессирует Владислав Ванат. 21-летний форвард отличился уже 10 точными ударами, и сейчас является ведущим игроком киевлян.

    В минувшем туре чемпионата киевляне добыли 3 очка. Александр Шовковский добыл свою вторую викторию на тренерском мостике «Динамо», одолев «Ворсклу» (1:2).

    Динамовцы явно постараются активно сыграть в атаке. Киевляне сражаются за медали, вот только из-за дисквалификации встречу пропустит центрбек Максим Дячук.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.62.

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    На викторию «Кривбасса» дают — 5.25, ничья оценена — в 3.80.

    Киевляне наверняка начнут встречу с активных атак, и наверняка быстро добьются своего.

    Наш прогноз — Победа «Динамо» Киев в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.10.

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    «Кривбасс» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. Киевское «Динамо» сразу понесется в атаку
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