В рамках 39-го тура второго испанского дивизиона «Эйбар» на своем поле сыграет с «Лас-Пальмасом». Поединок состоится 8 мая и начнется в 22:00 по мск. «Эйбар» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбар» за четыре тура до финиша чемпионата второй испанской лиги с 67 зачетными баллами расположился на первом месте в турнирной таблице Сегунды, но третью строку опережает всего на два очка.

«Оружейники» с середины февраля по середину марта выдали ударную серию, выиграв за это время все пять проведенных встреч. Причем четыре выигрыша в этот период были сухими.

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В шести же последних своих проведенных поединках коллектив победит не может. В данном отрезке он расписал пять мировых и потерпел гостевое фиаско от «Альбасете» 1:3. В минувшем игровом дне была выездная ничья 1:1 с «Гранадой».

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На своей территории «Эйбар» в этом чемпионате выступает сильно и проиграл только один поединок из 19 проведенных при 11 победных результатах и семи мировых исходах.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» с 64 зачетными пунктами находится на пятой строке в турнирной таблицы второго испанского дивизиона. Однако отставание от второй позиции составляет всего балл.

Островитяне слабо проводят свой финишный отрезок первенства, выиграв всего лишь один поединок из девяти последних. Еще в этот период у них три фиаско и пять мировых.

К данной же игре «желто-синие» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва дважды уступили, после чего расписали две мировые — 0:0 с «Леванте» дома и 1:1 на выезде с «Сарагосой».

Вне родных стен «Лас-Пальмас» смог добиться только одного выигрыша за прошедшие семь матчей при двух фиаско и четырех мировых результатах.

«Эйбар» выиграл у «Лас-Пальмаса» в последних четырех очных матчах из шести при двух ничьих. Одна из мировых пришлась на первый круг этого первенства на поле островитян — 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 2.15.

На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.10.

Обе команды неважно проводят финальный отрезок чемпионата, но фактор своего поля должен сильно помочь «Эйбару», который дома выступает очень надежно.