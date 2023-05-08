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    «Оружейники» удержатся во главе турнирной таблицы

    «Эйбар» — «Лас-Пальмас». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Испании, 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Лас-Пальмас»
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    «Эйбар»
    В рамках 39-го тура второго испанского дивизиона «Эйбар» на своем поле сыграет с «Лас-Пальмасом». Поединок состоится 8 мая и начнется в 22:00 по мск. «Эйбар» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 08 Мая 2023 года
    Эйбар
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    •  Эйбар 22:00 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
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    «Эйбар»

    «Эйбар» за четыре тура до финиша чемпионата второй испанской лиги с 67 зачетными баллами расположился на первом месте в турнирной таблице Сегунды, но третью строку опережает всего на два очка.

    «Оружейники» с середины февраля по середину марта выдали ударную серию, выиграв за это время все пять проведенных встреч. Причем четыре выигрыша в этот период были сухими.

    Коэффициенты матча Эйбар — Лас-Пальмас

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    В шести же последних своих проведенных поединках коллектив победит не может. В данном отрезке он расписал пять мировых и потерпел гостевое фиаско от «Альбасете» 1:3. В минувшем игровом дне была выездная ничья 1:1 с «Гранадой».

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Эйбар» в этом чемпионате выступает сильно и проиграл только один поединок из 19 проведенных при 11 победных результатах и семи мировых исходах.

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» с 64 зачетными пунктами находится на пятой строке в турнирной таблицы второго испанского дивизиона. Однако отставание от второй позиции составляет всего балл.

    Островитяне слабо проводят свой финишный отрезок первенства, выиграв всего лишь один поединок из девяти последних. Еще в этот период у них три фиаско и пять мировых.

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    • К данной же игре «желто-синие» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва дважды уступили, после чего расписали две мировые — 0:0 с «Леванте» дома и 1:1 на выезде с «Сарагосой».

    Вне родных стен «Лас-Пальмас» смог добиться только одного выигрыша за прошедшие семь матчей при двух фиаско и четырех мировых результатах.

    «Эйбар» выиграл у «Лас-Пальмаса» в последних четырех очных матчах из шести при двух ничьих. Одна из мировых пришлась на первый круг этого первенства на поле островитян — 1:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.10.

    Обе команды неважно проводят финальный отрезок чемпионата, но фактор своего поля должен сильно помочь «Эйбару», который дома выступает очень надежно.

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    «Эйбар» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. «Оружейники» удержатся во главе турнирной таблицы
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