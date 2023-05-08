«Арука» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 31-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 23:15 мск. «Арука» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арука»

«Арука» в текущем сезоне выглядит довольно сильно. Команда находится на высокой для себя пятой строчке в таблице.

При этом добыто 13 побед в 30-ти встречах, что чуть меньше половины. Да и забивает «Арука» реже, нежели пропускает (33:34).

Также коллектив вылетел из Кубка португальской Лиги после домашней дуэли с лиссабонским «Спортингом» (1:2).

Все прогнозы на футбол

Минимальное поражение от «Риу Аве» (0:1) в прошлом туре прервало беспроигрышную серию коллектива в восемь поединков кряду, поэтому у хозяев есть шансы на очки.

«Порту»

Команда в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. В Примейра-лиге «Драконы» находятся на втором месте.

Правда, отставание от лидера «Бенфики» составляет всего четыре очка. Нужно и самим выиграть оставшиеся матчи, при этом ожидая осечки от «Орлов».

В своем последнем поединке чемпионата команда добыла три очка. «Порту» с минимальным счетом одолел «Боавишту». Также клуб вышел в финале Кубка Португалии.

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив выиграл. При этом он не знает поражений 11 игр кряду, так что демонстрирует великолепную форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Порту», коэффициент на победу которого равен 1,39. Успех «Аруки» оценивается в 7,90, ничья — в 4,90.

В четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,99.

Еще один вариант ставки — «Порту» выиграет 1-й тайм и матч за 1,87, ведь победная серия фаворита позвояет ему рассчитывать на такой сценарий.