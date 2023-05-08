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    Продлится ли победная поступь «Порту»?

    «Арука» — «Порту». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арука» — «Порту»
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    «Порту» выиграл семь последних матчей
    «Арука» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 31-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 23:15 мск. «Арука» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 08 Мая 2023 года
    Арука
  • Португалия. Примера
    •  Арука 23:15 Порту Порту
  • Порту
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    «Арука»

    «Арука» в текущем сезоне выглядит довольно сильно. Команда находится на высокой для себя пятой строчке в таблице.

    При этом добыто 13 побед в 30-ти встречах, что чуть меньше половины. Да и забивает «Арука» реже, нежели пропускает (33:34).

    Также коллектив вылетел из Кубка португальской Лиги после домашней дуэли с лиссабонским «Спортингом» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Минимальное поражение от «Риу Аве» (0:1) в прошлом туре прервало беспроигрышную серию коллектива в восемь поединков кряду, поэтому у хозяев есть шансы на очки.

    «Порту»

    Команда в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. В Примейра-лиге «Драконы» находятся на втором месте.

    Правда, отставание от лидера «Бенфики» составляет всего четыре очка. Нужно и самим выиграть оставшиеся матчи, при этом ожидая осечки от «Орлов».

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  • 04/05/2023

    • В своем последнем поединке чемпионата команда добыла три очка. «Порту» с минимальным счетом одолел «Боавишту». Также клуб вышел в финале Кубка Португалии.

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив выиграл. При этом он не знает поражений 11 игр кряду, так что демонстрирует великолепную форму.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Порту», коэффициент на победу которого равен 1,39. Успех «Аруки» оценивается в 7,90, ничья — в 4,90.

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    В четырех из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,99.

    Еще один вариант ставки — «Порту» выиграет 1-й тайм и матч за 1,87, ведь победная серия фаворита позвояет ему рассчитывать на такой сценарий.

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    «Арука» — «Порту»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. Продлится ли победная поступь «Порту»?
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