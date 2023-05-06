«Балтика» примет «Кубань» в матче 30-го тура Первой лиги, который состоится 6 мая в Калининграде в 19:00 мск. «Балтика» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

По итогам 29 туров команда является лидером турнирной таблицы с 58 набранными баллами. В этому сезоне она выиграла 15 матчей и в 13 сыграла вничью. В ее активе всего одно поражение.

В последних турах у «Балтики» было немало ничейных результатов. Она разошлась миром с соперником в 4 из 5 матчей. При этом в трех случаях матчи завершались нулями на табло.

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В прошлом туре, к примеру, «Балтика» сыграла по нулям с «Нефтехимиком» До этого она расписала нулевую с «Родиной». Также была ничья с «Енисеем», но там команды обменялись голами (1:1).

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Последняя победа у хозяев была 22 апреля, когда они на своем поле обыграли «Уфу» со счетом 3:2. Это был самый результативный поединок команды за месяц.

«Кубань»

Гости провели три ничейных матча подряд. Двумя голами они обменялись со СКА. Также у них была ничья с «Краснодаром-2». Тот же результат команда расписала с «Акроном» и в обоих случаях счет составил 1:1.

Как бы там ни было, но свои 8 матчей без поражений «Кубань» набрала. Правда на эту серию припадает только 3 победы.

Последний раз «Кубань» победила 8 апреля. Она выиграла на выезде у тульского «Арсенала» со счетом 2:1. Перед этим ей удалось всухую обыграть «Шинник» на своем поле (2:0).

«Кубань» сыграла вничью с 3 из 4 последних матчей на выезде. Из 14 гостевых поединков она выиграла только два.

Прогноз и ставка

Котировки говорят в пользу «Балтики» — 1.51 и 6.80 соответственно. На ничью в этом матче стоит котировка 3.95.

«Балтика» — лидер турнира. Она набрала 7 очков в трех домашних матчах. Как минимум она не проиграет на своем поле. Рекомендуемая ставка — «Балтика» не проиграет + тотал меньше 2.5 за 1.83.

В большинстве своем последние результаты команд в лиге — это ничьи. Большая часть последних матчей «Балтики» закончилась с тотал меньше 2. Такая статистика может привести в низовому результату или очередной ничье.

В качестве более рискованной ставки на матч предлагается вариант с ничьей.