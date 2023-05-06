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    «Балтика» — «Кубань». Ставки (к. 1.83) и прогноз на Первую лигу 6 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Кубань»
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    «Балтика» примет «Кубань» в матче 30-го тура Первой лиги, который состоится 6 мая в Калининграде в 19:00 мск. «Балтика» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Мая 2023 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 19:00 Кубань Кубань
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    «Балтика»

    По итогам 29 туров команда является лидером турнирной таблицы с 58 набранными баллами. В этому сезоне она выиграла 15 матчей и в 13 сыграла вничью. В ее активе всего одно поражение.

    В последних турах у «Балтики» было немало ничейных результатов. Она разошлась миром с соперником в 4 из 5 матчей. При этом в трех случаях матчи завершались нулями на табло.

    Коэффициенты матча Балтика — Кубань

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    В прошлом туре, к примеру, «Балтика» сыграла по нулям с «Нефтехимиком» До этого она расписала нулевую с «Родиной». Также была ничья с «Енисеем», но там команды обменялись голами (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Последняя победа у хозяев была 22 апреля, когда они на своем поле обыграли «Уфу» со счетом 3:2. Это был самый результативный поединок команды за месяц.

    «Кубань»

    Гости провели три ничейных матча подряд. Двумя голами они обменялись со СКА. Также у них была ничья с «Краснодаром-2». Тот же результат команда расписала с «Акроном» и в обоих случаях счет составил 1:1.

    Как бы там ни было, но свои 8 матчей без поражений «Кубань» набрала. Правда на эту серию припадает только 3 победы.

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    • Последний раз «Кубань» победила 8 апреля. Она выиграла на выезде у тульского «Арсенала» со счетом 2:1. Перед этим ей удалось всухую обыграть «Шинник» на своем поле (2:0).

    «Кубань» сыграла вничью с 3 из 4 последних матчей на выезде. Из 14 гостевых поединков она выиграла только два.

    Прогноз и ставка

    Котировки говорят в пользу «Балтики» — 1.51 и 6.80 соответственно. На ничью в этом матче стоит котировка 3.95.

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    «Балтика» — лидер турнира. Она набрала 7 очков в трех домашних матчах. Как минимум она не проиграет на своем поле. Рекомендуемая ставка — «Балтика» не проиграет + тотал меньше 2.5 за 1.83.

    В большинстве своем последние результаты команд в лиге — это ничьи. Большая часть последних матчей «Балтики» закончилась с тотал меньше 2. Такая статистика может привести в низовому результату или очередной ничье.

    В качестве более рискованной ставки на матч предлагается вариант с ничьей.

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    «Балтика» — «Кубань»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. Снова высокая вероятность ничьи?
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