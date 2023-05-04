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    «Драконы» забьют и пропустят

    «Порту» — «Фамаликан». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, Кубок Португалии, 4 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Фамаликан»
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    Пепе
    «Порту» сыграет на своем поле с «Фамаликаном» в рамках 1/2 финала Кубка Португалии. Матч пройдет 4 мая, начало — в 22:30 мск. «Порту» — «Фамаликан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Порту»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. В Примейра-лиге «драконы» находятся на 2 месте.

    Правда, отставание от лидера «Бенфики» составляет всего 4 очка. Нужно и самим выиграть оставшиеся матчи, при этом ожидая осечки от «орлов».

    В своем последнем поединке команда добыла три очка. «Порту» с минимальным счетом одолел «Боавишту».

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    В первом полуфинальном поединке Кубка Португалии «драконы» выиграли на выезде (1:2). Между тем, расслабляться «драконам» рано.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Порту» сильнее соперника, к тому же максимально мотивирован добыть Кубок страны.

    «Фамаликан»

    Эта команда проводит весьма успешный, как для себя, сезон. На данный момент «Фамаликан» занимает 7 место.

    Главным бичом команды является не самая надежная оборона. В 30 поединках пропущено уже 39 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Фамаликан» уступил «Спортингу» со счетом 2:1.

    Два поражения кряду явно не добавляют позитива. Впрочем, «Фамаликан» и так прыгнул выше головы, пройдя в полуфинал Кубка.

    «Фамаликан» наверняка будет рисковать. Иного пути гостям не остается, да и нынешний «Порту» не особо стабилен в плане игры и результатов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Порту» предлагают — 1.23.

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    На викторию «Фамаликана» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.35.

    Хозяева смотрятся сильнее, однако вполне могут позволить себе некоторую расслабленность.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Фора «Порту» -2.5 за 2.69.

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    «Порту» — «Фамаликан»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на футбол. «Драконы» забьют и пропустят
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