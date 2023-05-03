«Верона»
Веронцы активно сражаются за выживание. Весной команда заметно прибавила, и вполне может избежать расставания с элитой.
Команда не проигрывает уже в 4 матчах кряду. «Верона» выжимает почти максимум из своего потенциала.
Коэффициенты матча Верона — Интер
В своем последнем поединке команда добыла 1 пункт. «Верона» на выезде расписала мировую с «Кремонезе» (1:1).
В матче первого круга веронцы минимально уступили «Интеру». Да и вообще, последний раз команда отбирала очки у миланцев почти 3 года назад.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Веронцам позарез нужны зачетные баллы.
«Интер»
Миланцы находятся на 4 месте в таблице. Отставание от идущего вторым «Лацио» измеряется 4 очками.
В 32 матчах «Интер» выиграл только 18 раз. Да и оборона не столь монолитна, пропустив 35 мячей.
В минувшем туре команда Симоне Индзаги обыграла «Лацио» (3:1). Так что настроение у миланцев самое боевое.
Вот только травма ведущего защитника Милана Шкриньяра сказывается на надежности тылов команды. Зато все остальные в строю и рвутся в бой.
«Интер» уж точно будет действовать с позиции силы. Атакующий потенциал у команды огромный, и гости будут пытаться его реализовать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера» предлагают — 1.67.
На викторию «Вероны» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.75.
Гости
Наш прогноз — Победа «Интера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.