«Верона» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 мая, начало — в 22:00 мск. «Верона» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

Веронцы активно сражаются за выживание. Весной команда заметно прибавила, и вполне может избежать расставания с элитой.

Команда не проигрывает уже в 4 матчах кряду. «Верона» выжимает почти максимум из своего потенциала.

Коэффициенты матча Верона — Интер 1X2Новым игрокам 5.503.751.65Бонус$9500

В своем последнем поединке команда добыла 1 пункт. «Верона» на выезде расписала мировую с «Кремонезе» (1:1).

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В матче первого круга веронцы минимально уступили «Интеру». Да и вообще, последний раз команда отбирала очки у миланцев почти 3 года назад.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Веронцам позарез нужны зачетные баллы.

«Интер»

Миланцы находятся на 4 месте в таблице. Отставание от идущего вторым «Лацио» измеряется 4 очками.

В 32 матчах «Интер» выиграл только 18 раз. Да и оборона не столь монолитна, пропустив 35 мячей.

В минувшем туре команда Симоне Индзаги обыграла «Лацио» (3:1). Так что настроение у миланцев самое боевое.

Вот только травма ведущего защитника Милана Шкриньяра сказывается на надежности тылов команды. Зато все остальные в строю и рвутся в бой.

«Интер» уж точно будет действовать с позиции силы. Атакующий потенциал у команды огромный, и гости будут пытаться его реализовать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера» предлагают — 1.67.

На викторию «Вероны» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.75.

Гости имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей , и точно с первых минут понесутся вперед.

Наш прогноз — Победа «Интера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.