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    «Интер» начнет без увертюр

    «Верона» — «Интер». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Серия А, 3 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Интер»
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    Эдин Джеко
    «Верона» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 мая, начало — в 22:00 мск. «Верона» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Мая 2023 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 22:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Верона»

    Веронцы активно сражаются за выживание. Весной команда заметно прибавила, и вполне может избежать расставания с элитой.

    Команда не проигрывает уже в 4 матчах кряду. «Верона» выжимает почти максимум из своего потенциала.

    Коэффициенты матча Верона — Интер

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    В своем последнем поединке команда добыла 1 пункт. «Верона» на выезде расписала мировую с «Кремонезе» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    В матче первого круга веронцы минимально уступили «Интеру». Да и вообще, последний раз команда отбирала очки у миланцев почти 3 года назад.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Веронцам позарез нужны зачетные баллы.

    «Интер»

    Миланцы находятся на 4 месте в таблице. Отставание от идущего вторым «Лацио» измеряется 4 очками.

    В 32 матчах «Интер» выиграл только 18 раз. Да и оборона не столь монолитна, пропустив 35 мячей.

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    • В минувшем туре команда Симоне Индзаги обыграла «Лацио» (3:1). Так что настроение у миланцев самое боевое.

    Вот только травма ведущего защитника Милана Шкриньяра сказывается на надежности тылов команды. Зато все остальные в строю и рвутся в бой.

    «Интер» уж точно будет действовать с позиции силы. Атакующий потенциал у команды огромный, и гости будут пытаться его реализовать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера» предлагают — 1.67.

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    На викторию «Вероны» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.75.

    Гости имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, и точно с первых минут понесутся вперед.

    Наш прогноз — Победа «Интера» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    «Верона» — «Интер»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на футбол. «Интер» начнет без увертюр
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