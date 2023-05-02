Во вторник, 2 мая, в рамках 1/2 финала Кубка Германии по футболу «Фрайбург» на своем поле сыграет против «РБ Лейпциг». Начало поединка намечено на 21:45 по мск. «Фрайбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» свой путь в этом розыгрыше Кубка Германии начал с 1/32 финала. И не первых двух этапах он одолевал своих соперников из второго дивизиона только по итогам овертаймов.

В 1/8 финала «бразильцы» также играли с командой из второй Бундеслиги и обыграли ее в гостях 2:0, а на предыдущей стадии они выбили саму «Баварию», причем обыграв ее в Мюнхене — 2:1.

Коэффициенты матча Фрайбург — РБ Лейпциг 1X2Новым игрокам 3.753.552.00Бонус$9500

В чемпионате же страны коллектив ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. За четыре тура до финиша он идет на заветной четвертой позиции, но от пятой оторвался всего на два пункта.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Фрайбург» вышел победителем из своих последних трех встреч, пропустив за этот период лишь гол. В преддверии же этого поединка он обыграл на выезде «Кельн» со счетом 1:0.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» также стартовал в этом розыгрыше Кубка Германии с 1/32 финала. И на первых двух стадиях он не имел проблем, выиграв оба раза с крупным счетом.

На последующих же двух раундах «быки» каждый раз дома одолевали представителей первой Бундеслиги — 3:1 «Хоффенхайм» и 2:0 дортмундскую «Боруссию».

В чемпионате Германии «красно-белые» разместились вслед за своим предстоящим противником, отставая от него на два очка, а ближайшего преследователя опережают на шесть пунктов.

На прошедших выходных «РБ Лейпциг» на своем поле минимально выиграл у «Хоффенхайма» 1:0 в чемпионате. И эта виктория стала для команды четвертой за последние пять игр при одном фиаско.

Напомним, что в прошлом финале Кубка Германии «Лейпциг» обыграл своего предстоящего противника по пенальти. А в этом чемпионате «быки» дома победили 3:1. Всего же «РБ Лейпциг» не уступает «Фрайбургу» в последних семи очных матчах, выиграв трижды за это время.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «РБ Лейпциг» — 1.95, победа «Фрайбурга» — 3.30, ничья — 3.60.

Проход: «РБ Лейпциг» — 1.55; «Фрайбурга» — 2.55.

Прогнозируем, что «Фрайбург» сможет на этот раз прервать негативную серию в играх с «Лейпцигом» и выйдет в финал национального кубка, отомстив за неудачу в прошлогоднем финале.

Также ждем, что игра порадует голами и соперники на двоих забьют более двух мячей в основное время.