«Ньюкасл»
«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 32 сыгранных матчей, в которых набрал 62 очка. Впрочем, потенциально четвертый «МЮ» его опережает, поскольку провел на игру меньше.
На прошлой неделе «Сороки» одержали феерическую победу над «Тоттенхэмом» (6:1) дома, а уже на текущей — разгромили на выезде «Эвертон» (4:1).
Коэффициенты матча Ньюкасл — Саутгемптон
А вот перед этим «Ньюкасл» потерпел болезненное поражение от «Астон Виллы» — 0:3. Это был один из немногих случаев в сезоне, когда клуб действительно выглядел хуже соперника.
Впрочем, эта неудача была единственной в восьми последних поединках при семи победах, а значит хозяев будут явным фаворитом грядущей встречи на своем поле.
«Саутгемптон»
Команда нынешний сезон проводит откровенно неудачно. На текущий момент «Саутгемптон» находится на последнем, 20-м месте в турнирной таблице.
Отрыв от спасительной 17 позиции составляет шесть очков. Да и по игре «Святые» выглядят не столь монолитно.
Минувший тур чемпионата не принес клубу очки, ведь он проиграл дома «Борнмуту» (0:1). Перед этим он, однако, сенсационно сыграл вничью с лидером «Арсеналом» (3:3) на выезде.
В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при пяти поражениях, поэтому южане не выглядят фаворитом игры.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Ньюкасл», коэффициент на победу которого равен 1,29. Успех «Саутгемптона» оценивается в 10,50, ничья — в 5,80.
В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.
Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,53, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.