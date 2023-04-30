«Ньюкасл» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в 34-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:00 мск. «Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 32 сыгранных матчей, в которых набрал 62 очка. Впрочем, потенциально четвертый «МЮ» его опережает, поскольку провел на игру меньше.

На прошлой неделе «Сороки» одержали феерическую победу над «Тоттенхэмом» (6:1) дома, а уже на текущей — разгромили на выезде «Эвертон» (4:1).

Коэффициенты матча Ньюкасл — Саутгемптон 1X2Новым игрокам 1.305.6010.00Фрибет$40

А вот перед этим «Ньюкасл» потерпел болезненное поражение от «Астон Виллы» — 0:3. Это был один из немногих случаев в сезоне, когда клуб действительно выглядел хуже соперника.

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Впрочем, эта неудача была единственной в восьми последних поединках при семи победах, а значит хозяев будут явным фаворитом грядущей встречи на своем поле.

«Саутгемптон»

Команда нынешний сезон проводит откровенно неудачно. На текущий момент «Саутгемптон» находится на последнем, 20-м месте в турнирной таблице.

Отрыв от спасительной 17 позиции составляет шесть очков. Да и по игре «Святые» выглядят не столь монолитно.

Минувший тур чемпионата не принес клубу очки, ведь он проиграл дома «Борнмуту» (0:1). Перед этим он, однако, сенсационно сыграл вничью с лидером «Арсеналом» (3:3) на выезде.

В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при пяти поражениях, поэтому южане не выглядят фаворитом игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ньюкасл», коэффициент на победу которого равен 1,29. Успех «Саутгемптона» оценивается в 10,50, ничья — в 5,80.

В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,53, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.