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    Остановит ли «Саутгемптон» «Ньюкасл»?

    «Ньюкасл» — «Саутгемптон». Ставка (к. 2.10) и прогноз на чемпионат Англии по футболу 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Саутгемптон»
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    «Ньюкасл» идет на 3-м месте
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в 34-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:00 мск. «Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Апреля 2023 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ после 32 сыгранных матчей, в которых набрал 62 очка. Впрочем, потенциально четвертый «МЮ» его опережает, поскольку провел на игру меньше.

    На прошлой неделе «Сороки» одержали феерическую победу над «Тоттенхэмом» (6:1) дома, а уже на текущей — разгромили на выезде «Эвертон» (4:1).

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Саутгемптон

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    А вот перед этим «Ньюкасл» потерпел болезненное поражение от «Астон Виллы» — 0:3. Это был один из немногих случаев в сезоне, когда клуб действительно выглядел хуже соперника.

    Все прогнозы на АПЛ

    Впрочем, эта неудача была единственной в восьми последних поединках при семи победах, а значит хозяев будут явным фаворитом грядущей встречи на своем поле.

    «Саутгемптон»

    Команда нынешний сезон проводит откровенно неудачно. На текущий момент «Саутгемптон» находится на последнем, 20-м месте в турнирной таблице.

    Отрыв от спасительной 17 позиции составляет шесть очков. Да и по игре «Святые» выглядят не столь монолитно.

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  • Вчера

    • Минувший тур чемпионата не принес клубу очки, ведь он проиграл дома «Борнмуту» (0:1). Перед этим он, однако, сенсационно сыграл вничью с лидером «Арсеналом» (3:3) на выезде.

    В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при пяти поражениях, поэтому южане не выглядят фаворитом игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ньюкасл», коэффициент на победу которого равен 1,29. Успех «Саутгемптона» оценивается в 10,50, ничья — в 5,80.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,10.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,53, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов.

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    «Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Саутгемптон» «Ньюкасл»?
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