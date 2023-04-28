«Колос» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 23-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 15:00 мск. «Колос» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колос»

«Колос» на данный момент сражается за попадание в еврокубки. Клуб из живописной Ковалевки идет на 6 месте в турнирной таблице.

Правда, отставание от идущей пятой «Александрии» составляет 4 очка. К тому же команду Ярослава Вишняка уже подпирает набравшая ход «Ворскла».

В минувшем туре «Колос» потерпел поражение. Дома команда Вишняка минимально уступила блестящей «Заре».

Все прогнозы на футбол

До того «Колос» выиграл 2 матча кряду. Вот только с результативностью у команды дела иду не ахти: всего 19 забитых мячей в чемпионате.

В этой встрече хозяева наверняка будут пытаться разжиться очками. Дать бой лидеру — уже потрясающая мотивация, да и подбор игроков у «Колоса» качественный.

«Шахтер» Донецк

Команда Игоря Йовичевича лидирует, но «Днепр-1» не так далеко. Да и игру дончане демонстрируют отнюдь не чемпионскую.

Победы даются «горнякам» все натужнее. Да и травмы Дмитрия Крыськива и Александра Зубкова усложняют кадровый маневр в атаке.

Минувший тур «Шахтер» Донецк провел неуверенно. «Горняки» расписали мировую с «Динамо» (1:1), но выглядели бледновато.

Гости явно намерены сыграть первым номером. Вот только многое будет зависеть от кондиций Георгия Судакова и Артема Бондаренко.

Дончане традиционно успешно играют с «Колосом». Из 5 последних очных поединков «горняки» добыли 4 виктории.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 1.37.

На викторию «Колоса» дают — 8.30, ничья оценена — в 5.00.

«Колос» обладает отличным подбором опытных исполнителей , и вполне способен дать бой «горнякам».

Наш прогноз — Победа «Колоса» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.15. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.17.