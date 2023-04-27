«Вильярреал»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за топ-5. Правда, сейчас «Желтая субмарина» находится на 6 месте.
«Вильярреал» имеет сложности с реализацией. В 30 поединках игроки команды отличились лишь 39 забитыми мячами.
Коэффициенты матча Вильярреал — Эспаньол
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде «Вильярреал» проиграл «Севилье» со счетом 2:1.
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«Вильярреал» традиционно удачно противостоит «Эспаньолу». «Желтая субмарина» выиграла 3 из 5 последних очных поединков.
В этой встрече хозяева явно будут действовать первым номером. И состав у них сильнее, и шансы попасть в зону Лиги чемпионов еще не испарились.
«Эспаньол»
Эта команда находится в зоне вылета. «Эспаньол» занимает предпоследнее 19 место в турнирной таблице Примеры.
Вот только с реализацией у команды не складывается. В 30 матчах игроки «Эспаньола» отличились всего 35 забитыми мячами.
Минувший тур не принес каталонцам положительных эмоций. Дома команда не сумела переиграть столь же скромный «Кадис» (0:0).
Последняя победа «Эспаньола» случилась еще 2 месяца назад. Да и оборона команды частенько дает сбои.
Каталонцы сейчас находятся не в лучшем состоянии. Так что в этой встрече будут рады даже добытому баллу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.62.
На викторию «Эспаньола» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.00.
Наш прогноз — Победа «Вильярреала» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.03.