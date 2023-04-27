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    «Вильярреал» начнет без прелюдий

    «Вильярреал» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Примера, 27 апреля 2023 года

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    Самуэль Чуквуезе
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Эспаньолом» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 20:30 мск. «Вильярреал» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Апреля 2023 года
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    «Вильярреал»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за топ-5. Правда, сейчас «Желтая субмарина» находится на 6 месте.

    «Вильярреал» имеет сложности с реализацией. В 30 поединках игроки команды отличились лишь 39 забитыми мячами.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Эспаньол

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  • 1.574.105.90Фрибет$40
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    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде «Вильярреал» проиграл «Севилье» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Вильярреал» традиционно удачно противостоит «Эспаньолу». «Желтая субмарина» выиграла 3 из 5 последних очных поединков.

    В этой встрече хозяева явно будут действовать первым номером. И состав у них сильнее, и шансы попасть в зону Лиги чемпионов еще не испарились.

    «Эспаньол»

    Эта команда находится в зоне вылета. «Эспаньол» занимает предпоследнее 19 место в турнирной таблице Примеры.

    Вот только с реализацией у команды не складывается. В 30 матчах игроки «Эспаньола» отличились всего 35 забитыми мячами.

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    • Минувший тур не принес каталонцам положительных эмоций. Дома команда не сумела переиграть столь же скромный «Кадис» (0:0).

    Последняя победа «Эспаньола» случилась еще 2 месяца назад. Да и оборона команды частенько дает сбои.

    Каталонцы сейчас находятся не в лучшем состоянии. Так что в этой встрече будут рады даже добытому баллу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Эспаньола» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.00.

    Каталонцы проводят ужасный отрезок, и нет никаких предпосылок, что смогут дать бой сильному сопернику.

    Наш прогноз — Победа «Вильярреала» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.03.

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    «Вильярреал» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 27.04.2023. Прогнозы на футбол. «Вильярреал» начнет без прелюдий
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